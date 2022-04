Grau y Pymes: "Por primera vez una política les ayuda a cubrir parte del aumento del salario mínimo"

El ministro de Economía además defendió el hecho que el gobierno haya reformulado el diseño inicial del mecanismo tal como lo solicitaron las pymes.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, se refirió al acuerdo que alcanzó con grupos de Pymes y de gremios empresariales de cara al aumento del salario mínimo que anunció el gobierno.

Esto, luego que se anunciara que se entregará un subsidio de $22.000 por cada trabajador que, en los meses previos a mayo de 2022, ganara el salario mínimo.

En conversación con La Tercera, defendió el acuerdo conseguido con los gremios y lo calificó como "excepcional".

Consultado sobre las conclusiones de lo acordado, señaló que "el balance que hacemos tiene dos dimensiones. La primera, es que es un buen acuerdo para las pymes, en el sentido de que por primera vez existe una política pública que les ayuda a cubrir parte del aumento del salario mínimo".

"Eso es algo excepcional y es un subsidio que va directamente a la empresa. La segunda, es que el resultado del acuerdo, es un diseño distinto tanto en monto y en la forma a lo que teníamos originalmente, lo que demuestra que cuando uno hace partícipe de la política pública a quienes están cerca de la empresa se logran mejoras", agregó.

A su vez, indicó que "el principio general es el mismo y es que el subsidio cubra la parte del aumento del salario mínimo que está por sobre la inflación. Ese principio se mantuvo. La propuesta original tenía un diseño que lo hacíamos mes a mes, pero lo que se hizo ahora fue calcular cuánto es lo que tenía que ser el subsidio total para el año y en vez de que fuera variable lo hicimos estable".

"Entonces, en algunos meses estará por sobre la inflación y en otros por debajo, pero en promedio el subsidio para las mipymes cubre lo extra inflación, pero con un poco más de recursos", recalcó el secretario de Estado.

Por otra parte, se le preguntó sobre los gremios que no se plegaron al acuerdo, ante lo que señaló que "respecto a quienes firmaron, nosotros hicimos una invitación a las organizaciones más grandes y de quienes estaban presenten firmaron 10 de 12".

"Entre quienes no firmaron diría que tienen razones distintas. Hubo uno que su postura era más bien no compartir el diseño y otra que su diferencia no tiene que ver con el subsidio, sino que con una problemática del sector turismo que es muy compleja y que estamos haciendo los esfuerzos por solucionarla", sentenció.