[VIDEO] 5 datos sobre el CyberDay 2019 que (quizás) no sabías

Este lunes 27 de mayo comenzó la quinta edición del CyberDay que tendrá 371 marcas agrupadas en el Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago, las que pondrán a disposición de los consumidores más de 200 mil productos.

De las marcas confirmadas corresponden al rubro Calzado y Vestuario (70 tiendas) seguidos por los sitios de Deportes y Outdoor (50), Hogar (46), Salud y Belleza (39), Tecnología (26), Infantil (26), Viajes y Turismo (20), Multitiendas y Supermercados (19) y Alimentos y Bebidas (14).

En T13.cl elaboramos un listado con 5 cinco cosas que quizás no sabías y que te pueden interesar para disfrutar del CyberDay.

1.- ¿LAS EMPRESAS SUBEN LOS PRECIOS SEMANAS ANTES DEL CYBER?

Según George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, el organismo tiene “un proveedor externo de monitoreo de precios que nos permite identificar cómo se comportan en promedio. Hemos visto en eventos anteriores que no es una práctica habitual de las empresas subir o bajar los precios".

"Una práctica de ese tipo no es compatible con los objetivos que tiene este evento y por eso nosotros hacemos ese seguimiento y, más allá que existan casos aislados que deben ser justificados, nosotros hemos visto que los precios se mantienen con normalidad las semanas previas y tiene una caída brusca para esta fecha", agregó.

Para evaluar el tema existe un comité de ética que revisa todos los casos registrados, sin embargo, en otros años hay empresas como Knasta que evidenciaron la presencia de precios convenientes, pero también otros que sólo igualaron sus "mejores precios" con respecto a meses anteriores ¿qué pasará en 2019?

2.- SEGURIDAD ¿EN QUÉ FIJARSE ANTES DE COMPRAR?

CyberDay es una de las fechas más importantes para el comercio electrónico en Chile, por esta razón, se presta para que aumenten los delitos. Para protegerse de una estafa cibernética, es necesario asegurarse de que el sitio en donde se está realizando la compra cumple con los requisitos mínimos de seguridad, como el pequeño candado que aparece a un costado del navegador, o el texto “https” con que se inicia la dirección en el navegador cuando se abre un formulario de registro o páginas de pago.

3.- ¿ME PUEDO ARREPENTIR DE LA COMPRA?

La Cámara de Comercio de Santiago informó que se realizarán sobre el millón de transacciones por lo que es fundamental conservar la boleta o comprobante de compra. Este documento es la garantía. También, es clave identificar los medios de pago de cada sitio. Los más habituales son tarjetas de crédito bancarias, tarjetas de débito, tarjeta de marcas propias y transferencias desde cuenta corriente.

4.- ¿CUÁNTOS DÍAS DE GARANTÍA LEGAL TENGO?

El consumidor debe estar informado del precio, las características relevantes y el stock disponible. Además, tienen derecho a que las empresas respeten el derecho de la garantía legal de los productos, durante los tres primeros meses desde la recepción del producto, pudiendo elegir entre el cambio, la reparación o la devolución de lo pagado. El usuario elige.

5.- NÚMEROS POSITIVOS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

Las ventas en los eventos Cyber (6 días en total, considerando el CyberDay más el CyberMonday), equivalen a cerca de un 10% de las ventas anuales del comercio electrónico chileno. De acuerdo a cifras de la CCS, este último alcanzó los US$ 5.200 millones durante el 2018, un 30% más que en 2017, y se espera que crezca a un ritmo similar en 2019, para aproximarse a los US$ 7.000 millones. En 2020, en tanto, las cifras podrían superar los US$ 9.000 millones.

Este ritmo de crecimiento del comercio electrónico supera en casi 10 veces a la tasa de expansión del comercio minorista, por lo que su penetración sobre el total de las ventas aumenta rápidamente. Esto es desde niveles del 1% a inicios de la década, a cerca del 6% en 2018, y se estima que hacia el año 2020 podría llegar a cerca del 10%.