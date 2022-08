Felipe Delpin, el presidente de la DC que enfrenta una tormenta política de cara al plebiscito

Por Ex-Ante COMPARTIR



jueves 11, agosto 2022 20:16 Hrs

El alcalde de La Granja lleva apenas 3 meses como presidente de la DC y en julio encabezó la Junta Nacional, en que el 63% se inclinó por el Apruebo. Tras interponer y luego bajar una querella contra Fuad Chahin por “administración desleal” del partido, buena parte la directiva lo acusó de una decisión unilateral y lo desautorizó, lo que entre los cercanos a Delpin fue considerado un “golpe blanco” para sacarlo de la mesa. Si el miércoles amenazó con irse del cargo, este jueves ratificó su permanencia tras recibir el apoyo que no tenía de ex presidentes del partido y algunos senadores. Aún no está claro qué ocurrirá. En el trasfondo de la pugna está el quiebre interno frente al plebiscito.