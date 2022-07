Lagos defiende que partidarios del Apruebo y del Rechazo sinceren qué están dispuestos a reformar

El ex Presidente Ricardo Lagos participó este jueves, vía zoom, en un encuentro reservado para gerentes y ejecutivos de la Cámara de la Construcción, para dar su visión del proceso constitucional, en el cual defendió que tanto los partidarios del Apruebo y del Rechazo que están dispuestos a reformar el texto de la Convención especifiquen qué aspectos están dispuestos a cambiar. Además, sostuvo que el voto en blanco en el plebiscito es una alternativa que merece ser tomada en cuenta y profundizó aspectos de su carta en que toma distancia de las dos opciones.

El encuentro, en el que estuvieron presentes unas 100 personas, fue realizado por la mañana en en el balneario de Marbella y estaba agendado hace aproximadamente un mes. También participaron como panelistas el ex ministro René Cortázar (DC), quien detalló los puntos problemáticos que en su opinión tiene el texto constitucional, y el ex convencional Rodrigo Álvarez (UDI), quien analizó desde el punto de vista de su experiencia en la Convención el proceso constitucional.

La reunión fue organizada por el Comité de Obras de Infraestructura de la Cámara Chilena de la Construcción, que se realiza desde hace años y en la cual el ex Presidente ha participado en otras ocasiones.

Según relataron presentes a Ex-Ante, Lagos abordó con mayores detalles la carta pública que divulgó esta semana, en la cual toma distancia tanto del Apruebo como del Rechazo, dado que a su juicio ninguna de las opciones ha logrado una mayoría a la altura de lo que requiere un texto constitucional. Pero también mencionó que el voto en blanco podría ser una alternativa que sedujera a los electores.

De acuerdo a las mismas fuentes, el Presidente ahondó en sus críticas a la derecha por no haberse abierto antes a un cambio constitucional, relatando su experiencia como Mandatario, cuando realizó una serie de reformas a la Constitución de 1980, que se tradujeron en la remoción de una serie de enclaves autoritarios, como el fin de la inamovilidad de los comandantes en Jefe de las FFAA y de los senadores designados. “Fue más duro con la derecha de lo que fue en su carta”, relató uno de los presentes.

Además de señalar el voto en blanco como una alternativa válida, el punto más destacado de su intervención fue su llamado a que los sectores del Apruebo y del Rechazo que se han abierto a realizar reformas al texto de la Convención Constituyente sean precisos en especificar con exactitud qué modificaciones están dispuestos a impulsar, de tal manera de dar seguridades al electorado al respecto.

Las palabras de Lagos estuvieron en línea con una entrevista publicada este jueves en La Tercera, donde instó a iniciar lo antes posible el debate sobre las reformas que se llevarán a cabo después del plebiscito. “Lo único que sé, es que tal como estamos ahora, no sé como vamos a comenzar el debate el 5 de septiembre, porque el 5 de septiembre vamos a seguir discutiendo la Constitución”, afirmó.

En la misma entrevista, dijo que es necesario construir un consenso y que eso se tiene que realizar tanto si gana el Apruebo como el Rechazo: “Si usted lo hace porque ganó el Apruebo con el proyecto constitucional, bueno va a haber un conjunto de temas respecto al Apruebo que habría que modificar un poco verdad, y a la inversa, cuando le dicen “si, no, es que voy a aprobar para reformar”, bueno me parece bien, lástima que no lo reformó cuando estaba en la constituyente (ríe) ¿Me explico? O sea, acá hay una responsabilidad de la constituyente, ellos debieron hacer un esfuerzo mucho mayor por entender que no debían ser tan partisanos como lo dijo previsoramente el Presidente Boric”.

Por último, al mencionar como votaría, señaló que “hay distintas opciones, y no veo por qué me voy a negar a distintas opciones, son todas abiertas”. Al ser preguntado si eso también incluye votar en blanco, remató: “Nadie le obliga a marcar el voto a usted”.

Los dichos de Lagos no pasaron inadvertidos en la izquierda y, sobre todo, el PC. En su cuenta de Twitter, sin aludir al ex Presidente, Guillermo Teillier escribió este jueves el siguiente mensaje: “Si alguien dice que da lo mismo que gane el Apruebo o el Rechazo, es una forma elegante de decir que está por el Rechazo”.