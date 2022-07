Sharp y dichos de Boric por si gana Rechazo: "El miedo no puede llegar a las puertas de La Moneda”

El edil de Valparaíso aseguró que "el Apruebo es la única opción democrática para avanzar en justicia y democracia”.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, emplazó al Presidente Gabriel Boric por sus dichos ante el posible triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida.

El pasado viernes el mandatario señaló en entrevista con CHV que “de ganar la alternativa Rechazo, lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar este proceso por un año y medio más, donde va a tener que discutirse todo de nuevo a partir de cero. Tiene que haber un nuevo proceso constituyente”.

A través de sus redes sociales, la autoridad porteña comentó que “los mismos de siempre tienen miedo. Miedo a perder sus privilegios, por eso han desplegado todo su poder en torno al Rechazo”.

“ Ese miedo no puedo llegar a las puertas de La Moneda . El Apruebo es la única opción democrática para avanzar en justicia y democracia”, aseguró Sharp.

El ex candidato presidencial de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, le respondió al alcalde, comentando “qué vergüenza Jorge, ¿solo tú opción es democrática? No te conocía esa faceta”.

Ante las palabras de desbordes, la autoridad de Valparaíso escribió: “Mario, no me vengas con eso. Para tu sector siempre lo democrático ha sido secundario. Todo radica en que no les gusta el texto y harán todo para torpedearlo”.

“Vamos a votar un texto donde todas las normas se aprobaron con más de 2/3, entonces qué más democrático que votar Apruebo”, concluyó.

