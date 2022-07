Alcaldesa de La Pintana acata dictamen de Contraloría: “Me desataré tuiteando” en horario no laboral

"Me abstendré de usar mi cuenta de Twitter para expresar opiniones personales, de lunes a jueves, entre 8:30 y 17:30 horas, y los viernes, entre 8:30 y 16:30 horas, que es el horario laboral formal", manifestó la jefa comunal.

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, se refirió al dictamen de la Contraloría General de la República, en donde se le pedía a la jefa comunal que sus actos se “ajusten cabalmente a la normativa”, luego que se constatara que algunas de sus publicaciones en redes sociales en apoyo a la opción “Apruebo” de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre, se realizaron en horario laboral.

"He recibido respuesta de Contraloría a las presentaciones que hicieron 6 personas en mi contra, entre ellas, el diputado Johannes Kaiser, en las que se me acusó de usar recursos municipales en la campaña del Apruebo. Quiero informarles que rebotaron como pelota saltarina", comenzó relatando en Twitter.

"El órgano contralor desestimó los cargos que se me imputaron, por el supuesto uso de fondos e instalaciones municipales, y solo reparó que 4 de mis tuits fueron hechos en horario laboral. Estos son los tuits, que son 3 y no 4", manifestó.

Agencia Uno - Alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro Lee También > Contraloría pide a alcaldesa Pizarro ajustarse a la norma y no hacer campaña durante jornada laboral

La alcaldesa informó que el dictamen no implica una sanción en su contra y que "como ciudadana, me asiste el pleno derecho de expresar mis opiniones políticas, lo que me da tranquilidad para seguir apoyando la campaña del Apruebo".

Mencionado esto, Claudia Pizarro afirmó que no publicará opiniones personales en sus redes sociales en horario laboral, por lo que se "desatará tuiteando" ​en su tiempo de descanso.

"Acatando la recomendación de Contraloría, me abstendré de usar mi cuenta de Twitter para expresar opiniones personales, de lunes a jueves, entre 8:30 y 17:30 horas, y los viernes, entre 8:30 y 16:30 horas, que es el horario laboral formal", manifestó.

"Para tranquilidad de quienes apoyamos la Nueva Constitución, anuncio que, entre 17:31 y 08:29 horas, y todos los fines de semana, me desataré tuiteando en favor del Apruebo . No me van a silenciar", indicó.

La investigación en contra la alcaldesa se inició luego de la denuncia del diputado del Partido Republicano Johannes Kaiser y un grupo de personas que no quisieron ser identificadas, quienes precisamente pedían a Contraloría adoptar medidas administrativas en relación a la campaña política realizada por la militante de la Democracia Cristiana, principalmente en Twitter.

La alcaldesa manifestó que estudiará acciones legales contra el parlamentario republicano. "Respecto del diputado de ultraderecha que me imputó el delito de malversación, estudiaré las acciones legales que correspondan porque con mi honra no se juega. Podré meter las patas, pero nunca las manos, comentó.

"Que alguien le enseñe al diputado que la Contraloría no investiga ni persigue delitos, porque para eso está el Ministerio Público. Ese es el nivel de los parlamentarios del Rechazo", finalizó la alcaldesa en su cuenta de Twitter.

He recibido respuesta de Contraloría a las presentaciones que hicieron 6 personas en mi contra, entre ellas, el diputado Johannes Kaiser, en las que se me acusó de usar recursos municipales en la campaña del #Apruebo Quiero informarles que rebotaron como pelota saltarina. (1) pic.twitter.com/wIuaf2Gy8P July 27, 2022

El órgano contralor desestimó los cargos que se me imputaron, por el supuesto uso de fondos e instalaciones municipales, y solo reparó que 4 de mis tuits fueron hechos en horario laboral. Estos son los tuits, que son 3 y no 4. (2) pic.twitter.com/1wlL7r2K5m — Claudia Pizarro (@ClaudiaPizarro) July 27, 2022

El dictamen no implica sanción en mi contra y ratifica que, como ciudadana, me asiste el pleno derecho de expresar mis opiniones políticas, lo que me da tranquilidad para seguir apoyando la campaña del #Apruebo. (3) pic.twitter.com/oWiWLn7xJ1 — Claudia Pizarro (@ClaudiaPizarro) July 27, 2022

Acatando la recomendación de Contraloría, me abstendré de usar mi cuenta de Twitter para expresar opiniones personales, de lunes a jueves, entre 8.30 y 17.30 horas, y los viernes, entre 8.30 y 16.30 horas, que es el horario laboral formal. (4) pic.twitter.com/sslvcbSBLj July 27, 2022

Para tranquilidad de quienes apoyamos la Nueva Constitución, anuncio que, entre 17.31 y 08.29 horas, y todos los fines de semana, me desataré tuiteando en favor del #AprueboCrece No me van a silenciar! (5) pic.twitter.com/xzrYkkYsOT — Claudia Pizarro (@ClaudiaPizarro) July 27, 2022

Respecto del diputado de ultraderecha que me imputó el delito de malversación, estudiaré las acciones legales que correspondan, porque con mi honra no se juega. Podré meter las patas, pero nunca las manos! (6) pic.twitter.com/INGmyWhTDg — Claudia Pizarro (@ClaudiaPizarro) July 27, 2022

PD.: Que alguien le enseñe al diputado que la Contraloría no investiga ni persigue delitos, porque para eso está el Ministerio Público. Ese es el nivel de los parlamentarios del Rechazo. (Fin) 💜🦋 pic.twitter.com/m5VWsODg2Q July 27, 2022