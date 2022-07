Tohá por 4/7: “Que se vote ahora es una conducta política bochornosa por parte de la derecha”

"Estamos votando esto ahora, a propósito de una jugarreta electoral, en los últimos 15 minutos antes de la muerte de la Constitución del 80, es realmente una conducta política bien bochornosa por parte de la derecha", manifestó la ex ministra en T13 Noche.

El 4 de septiembre se llevará a cabo el plebiscito de salida, instancia donde la ciudadanía votará apruebo o rechazo a la propuesta de nueva Constitución que redactó la Convención Constitucional y que entregó de manera oficial al Presidente Boric el pasado 4 de julio.

La ex ministra y ex alcaldesa de Santiago del PPD, Carolina Tohá, conversó sobre el proceso constituyente en una nueva edición de T13 Noche junto a Álvaro Paci.

La ex secretaria de Estado manifestó que ella está a favor del Apruebo en el plebiscito de salida, opción que cree que requiere un mayor sentido de urgencia.

"Creo que sobre todo se requiere una mayor jerarquía de lo prioritario respecto a lo secundario. Insisto, lo prioritario son estas cinco grandes columnas, el corazón de la propuesta constitucional, que es un corazón que apunta a las heridas de Chile, pero sobre todo a las frustraciones que tenemos. Es decir, las cosas en las que hemos dado mucha pelea, pero que nos ha costado mucho avanzar porque la actual Constitución nos ha frenado con todas sus normas, quórum, con su Tribunal Constitucional, con sus leyes orgánicas constitucionales, entre otros", afirmó.

"Yo creo que en eso, la Constitución da un gran paso. Cada vez que una persona que tiene un corazón progresista, que ha estado todos estos años luchando contra esta Constitución, se pierde de ese tema central y se distrae en otras cosas, creo yo se está perdiendo en el sentido de las prioridades", agregó.

"Pienso que hay que enfocarnos en eso en el camino que nos queda recorrer de aquí 4 de septiembre. Y tener mucha flexibilidad y apertura para mejorar, cambiar, corregir y conversar las demás cosas que están alrededor. Son muchos temas en una Constitución, no podemos ponerlos todos en la misma jerarquía y darle la misma prioridad. Estos cinco, creo yo, que son los centrales", aseveró.

Agencia Uno - Sala del Senado Lee También > Senado aprueba reducción de quórum a 4/7 para reformar la actual Constitución

Proyecto de los 4/7 avanzó su trámite legislativo a la Cámara de Diputados y Diputadas

Este miércoles, el proyecto de los 4/7, que busca rebajar el quórum para reformar la actual Constitución en caso de que gane el Rechazo en el plebiscito de salida, avanzó su trámite legislativo a la Cámara de Diputados y Diputadas.

La iniciativa fue discutida en la sala del Senado y contó con 41 votos a favor, dos en contra y una abstención.

Tras ser consultada sobre si este proyecto sería una alternativa razonable en el caso de un posible triunfo del Rechazo, Carolina Tohá respondió que "desde que esto se presentó he pensado que si se llega a votar, hay que votarlo favorablemente. Algo que tú has defendido toda la vida, no hay ninguna razón para hoy en día rechazarlo".

"Pero creo que eso no cambia el hecho de que estamos votando esto ahora, a propósito de una jugarreta electoral, en los últimos 15 minutos antes de la muerte de la Constitución del 80, es realmente una conducta política bien bochornosa por parte de la derecha", comentó.

"Que ahora se venga a reconocer que se necesita este cambio, que ahora se dé este paso, cuando ellos podían haber habilitado mucho antes el que la Constitución se fuera adaptando a la sociedad, se fuera recogiendo los planteamientos de la ciudadanía, y esa puerta la cerraron una y otra vez", agregó.

"Yo creo que es positivo que haya habido una disposición a aprobar esto. Creo que hay que considerar un escenario en que las cosas no salgan bien, aunque yo creo que las razones para que salgan bien debieran ser más poderosas y que gane el Apruebo. Pero eso me parece responsable por parte de los parlamentarios oficialistas", indicó.

"Ahora, lo que me parece increíble es que esa derecha, que pidió tener esa consistencia el mismo día que se votó los 4/7, haya estado votando en contra del proyecto de Infraestructura crítica en la Cámara de Diputados, un proyecto que ellos mismos presentaron en su Gobierno, el del Presidente Sebastián Piñera, lo terminaron votando en contra", finalizó.

