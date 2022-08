Jadue critica al oficialismo y señala que proyecto de 4/7 "huele a cocina de muy malos cocineros"

"Los mismos gallos, hombres y mujeres, que nunca quisieron bajar el quórum para cambiar la de la dictadura en 30 años, ahora corrieron a bajar los quórums para poder cambiar la que hizo el pueblo de Chile", afirmó el alcalde de Recoleta a través de su programa de Youtube.

La tarde de este miércoles, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, criticó al oficialismo por su postura frente al texto de nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional, a través de su programa de Youtube "Sin Maquillaje".

El jefe comunal fue consultado sobre si siente que todos los miembros del oficialismo están en una misma línea con respecto a este, a lo que respondió que "no, claramente no. Yo por ejemplo, no estoy de acuerdo con que se estén acordando reformas antes del Apruebo".

"Considero que fue bastante elocuente la opinión de la ciudadanía en términos de cuando se votó. El 80% estaba de acuerdo con que la Constitución la hiciera una convención especialmente electa por la ciudadanía para escribir la Constitución, y no el Congreso", indicó.

"Hoy día más de alguno podría decir 'mira, nos están agarrando para el leseo', porque después de todo el trabajo que se hizo, ahora quieren que después de que aprobemos la Constitución vuelva al Congreso para que estos gallos la arreglen a su antojo", agregó.

"Yo sería más prudente. Dejaría que la ciudadanía apruebe la nueva Constitución, y después, como se hace siempre, con las nuevas reglas vamos a poder discutir lo que tengamos que discutir. Si la única Constitución que ha estado escrita en piedra en nuestro país ha sido la de Pinochet", relató.

Críticas al proyecto de los 4/7

Entre sus críticas, Daniel Jadue destacó el proyecto que busca bajar a 4/7 el quórum para modificar la actual Constitución, iniciativa que fue aprobada en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas este miércoles, y que está lista para ser ley.

"Es por esto que yo soy tan duro en estas medidas de último minuto. Por ejemplo, bajar los quórums a 4/7 para cambiar la Constitución. Oye, los mismos gallos, hombres y mujeres, que nunca quisieron bajar el quórum para cambiar la de la dictadura en 30 años, ahora corrieron a bajar los quórums para poder cambiar la que hizo el pueblo de Chile", indicó.

"Yo creo que eso huele mal. Huele a cocina de muy malos cocineros . Esto de que además le hayan puesto urgencia, yo no lo entiendo mucho. Yo creo que aquí hay un proceso que hay que respetar. Hay convencionales, hombres y mujeres, que hay que respetar", señaló.

"Hicieron un trabajo en un año en donde todos apostaban a que fracasaban. Cuando los medios los estuvieron hostigando todo el año que trabajaron, haciendo campaña al Rechazo desde antes", afirmó.

"¿Tú has visto algún periodista atacando a los senadores que mienten como atacaron al pelao Vade? A ninguno, y ahí siguen de senadores. Y los invitan a la tele y los ponen de comunicadores sociales", manifestó.

"A los mismos que hemos visto mintiendo a destajo, los invitan todos los días a la tele a mentir. Sin embargo, hicieron trizas a la convención porque el pelao Vade había mentido. Yo no lo defiendo, pero la verdad es que no era para atacar a la convención completa, de ninguna manera", indicó.