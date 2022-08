Derechos sociales y seguridad marcan debate entre ex constituyentes Barraza (PC) y Bown (UDI)

Los ex convencionales Marcos Barraza (PC) y Carol Bown (UDI) fueron los invitados al cuarto capítulo de "Tú Decides", donde defendieron sus posturas a favor del Apruebo y del Rechazo, respectivamente.

Quedan tres semanas para el plebiscito de salida del 4 de septiembre, instancia en donde la ciudadanía votará Apruebo o Rechazo a la propuesta de nueva Constitución que elaboró la Convención Constitucional y que entregó de manera oficial el 4 de julio pasado.

Los ex constituyentes Marcos Barraza (PC) y Carol Bown (UDI), fueron los invitados al cuarto capítulo de "Tú Decides", en donde expusieron sus posturas defendiendo el Apruebo y el Rechazo, respectivamente.

Tras ser consultado sobre si comparte los dichos del Presidente de su partido, Guillermo Teillier, sobre que si gana el Rechazo el país caerá en un período de oscuridad, el ex convencional Barraza respondió que "si eventualmente, que no creo que ocurra, se impusiera el Rechazo, efectivamente la tensión, la incertidumbre política, la ausencia de estabilidad, se puede prolongar y eso no le hace bien al país".

"Lo que el país requiere son certezas. Claramente, las certezas no las proporciona el Rechazo ni menos la Constitución que nadie quiere", indicó.

"En consecuencia, creo que las palabras son asertivas. Reflejan la preocupación para que el país avance y transite a un periodo de mayor igualdad social, y eso lo garantiza el Apruebo y la Constitución propuesta. El país requiere estabilidad, y la estabilidad la proporciona el Apruebo", indicó.

En otra artista, el ex constituyente aseguró que "el Rechazo ha desplegado un discurso de odio, mentira y violencia, que no le hace bien a la convivencia. Desde las élites se han intentado polarizar excesivamente una definición que es necesaria, que despierta pasiones, pero en el centro del debate tienen que estar los intereses de la población, y eso, con la Constitución obsoleta del abuso, no lo estamos garantizando".

agencia UNO Lee También > Ministra Vallejo: "Más temprano que tarde, esa Constitución (la actual) tiene que acabar"

Sobre el proceso constituyente, la ex convencional Bown manifestó que "yo coincido en que gane el Rechazo o el Apruebo, esto no está zanjado. Claramente, sigue un proceso constitucional de inestabilidad e incertezas, tal como se ha señalado. Es muy lamentable, pero el Apruebo es mucho peor".

"El Apruebo tiene un sin número de normas que impiden el desarrollo y el crecimiento del país, lo que daría lo mismo, si no fuera porque se afecta la otra cara de la moneda, que son los derechos sociales", indicó.

"Llevamos un año completo hablando en la Convención de política para los políticos y de ideología, y no de derechos sociales. Todos los problemas para los que las personas marcharon fueron mínimamente tratados en la Convención y el Gobierno del Presidente Boric no ha solucionado ningún problema. Los mismos problemas por los que ellos dicen luchar y llegan al poder no han sido tratados", señaló.

"Esta Constitución no solamente consagra 106 derechos sociales, que a mí me parece muy bien, pero al mismo tiempo pone tantas trabas al crecimiento, la inversión y el desarrollo, que no sé de a dónde van a sacar la plata para poder financiar todos esos derechos sociales", aseveró.

"Es un número relevante de mentiras que no se van a poder financiar. Y eso es muy lamentable porque, efectivamente, todo genera mucha incerteza. El sistema político, el sistema económico, los derechos garantizados, generan muchas incertezas para el país", aseguró.

"Por lo tanto, nosotros hemos dicho que el Apruebo cierra todas pruebas y genera mucha inestabilidad. Por otra parte, el Rechazo lo que haces es establecer la posibilidad de hacer este proceso bien hecho, sin desunirnos, sin poner buenos y malos sobre la mesa, sino que una Constitución para todos y con el foco no en los políticos, sino en todos los gastos que sean necesarios para garantizar a las personas salud y educación", agregó.

Acuerdo constitucional oficialista

El jueves pasado, las coaliciones que sustentan al Gobierno, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, presentaron el acuerdo que alcanzaron con respecto a reformas algunos aspectos de la propuesta de nueva Constitución en caso de que gane el Apruebo en el plebiscito de salida.

El documento fue titulado Unidos y Unidas para aprobar una nueva Constitución, y en este se precisa que "las siguientes materias son aquellas que consideramos necesario abordar en este momento, sin perjuicio de otras que más adelante puedan surgir del debate nacional".

Entre los temas presentados, se encuentra el perfilamiento de la plurinacionalidad, en aspectos como el pluralismo jurídico y las consultas indígenas.

El ex convencional Barraza manifestó los beneficios que tiene el acuerdo, según él, para la ciudadanía.

"Yo creo que el acuerdo ha cumplido con varios objetivos que son bien provechosos. Por un lado, puso en acuerdo a un conjunto de partidos que sustentan al Gobierno, y esa es una buena noticia", indicó.

"En segundo lugar, ha permitido reforzar y desmarcar conceptos que desmantelan las mentiras. Esto es bien importante. Se ha dicho mucho de que la propiedad privada no existe. El artículo 78 lo grafica completamente, expresa a plenitud la propiedad privada en todas las especies, incluida la vivienda. El texto del acuerdo lo que hace es básicamente precisar este contenido", señaló.

"En tercer lugar, hace que el Apruebo sea más competitivo, y yo lo verifico en terreno. Yo estoy en terreno y veo que, efectivamente, mucha más gente se pliega", añadió.

"Pero además, también cumple con otro propósito. Muestra la actitud de la derecha y ultra derecha de no querer ser consistentes con lo mismo que ellos reclaman. Lo digo porque, por ejemplo, el senador Cruz-Coke, sin ninguna verguenza dijo que no tienen los votos. Entonces, se está obstaculizando el camino", agregó.

Por su parte, la convencional Bown manifestó que "a mí me llama mucho la atención que Marcos Barraza, que fue el líder de esta Convención, y junto con el partido comunista lideraron esta propuesta de la Convención, se enredan para explicar que el texto no dice lo que dice, cuando ellos celebraron eufóricamente todas las normas aprobadas, con cantos y golpeando los muebles".

"La opción uno es que no entendieron lo que propusieron y lo que aprobaron, lo que no creo, eso sería súper grave", indicó.

"La opción dos es que están tratando de esconder a la gente lo que aprobaron hasta el plebiscito, lo que sería un engaño", señaló.

"Las dos cosas son muy graves. O no entendieron lo que propusieron y aprobaron, o están engañando a la ciudadanía. Y aquí, Marcos, tengo 53 páginas de todas las normas que están ahora en el acuerdo, que hay que arreglar y que ustedes nos dijeron que eran mentira, y que tú y tu gente, porque tengo marcado donde votaste tú, votaron en contra", aseveró.