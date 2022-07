Diputado Mirosevic: "La campaña la dirigimos desde La Casa del Apruebo, no la dirige el Gobierno"

El parlamentario se refirió a la investigación que iniciará Contraloría al Ministerio Secretaría General de Gobierno por una denuncia de intervencionismo por la campaña informativa de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre. "Yo sinceramente no siento que haya intervencionismo, a no ser que alguien me muestre un hecho concreto", manifestó en T13 Noche.

El 4 de septiembre se llevará a cabo el plebiscito de salida, instancia donde la ciudadanía votará apruebo o rechazo a la propuesta de nueva Constitución que redactó la Convención Constitucional y que entregó de manera oficial al Presidente Boric el pasado 4 de julio.

A pocas semanas de esta importante fecha, diversos partidos y políticos han manifestado su preferencia en las urnas para este proceso.

El diputado del Partido Liberal y vocero del comando Apruebo, Vlado Mirosevic, conversó sobre el proceso constituyente en una nueva edición de T13 Noche junto a Álvaro Paci.

Tras ser consultado sobre las repercusiones que tuvo en la interna la idea de establecer reformas que se podrían hacer en caso de que triunfe el Apruebo en septiembre, el parlamentario afirmó que hay dos grandes consensos.

"El primero es que esta Constitución tiene en su gran mayoría avances que son muy significativos. Tiene el derecho a la vivienda, que no estaba consagrada en la vieja Constitución. Tiene una serie de derechos sociales. En descentralización es una diferencia del cielo a la tierra, porque la vieja Constitución es una de las más centralistas del mundo. Y también, en derechos de las mujeres y medio ambiente, esta Constitución se pone a la vanguardia del siglo 21. Por lo tanto, ese es el primer acuerdo de todas las fuerzas que apoyamos el Apruebo. Aquí se logra mucho a favor de las familias chilenas, sobre todo en la clase media", manifestó.

"El segundo acuerdo es que, sin embargo, esto no es intocable. Hay mejoras que hacerle. Ninguna Constitución es perfecta, esta tampoco lo es. Entonces, las fuerzas que apoyamos el Apruebo estamos dispuestas a hacerles mejoras. Si hay que hacerlas, las hacemos, no hay ningún problema. Ahora, los partidos tendrán que discutir sobre cuándo es el momento para hacerlo y cuáles son esos detalles. Es un rol de un debate que sigue su curso, pero que, en el caso del comando, no es nuestro rol definir ni cortar ese debate, porque nosotros estamos preocupados de que el Apruebo esté en todo Chile", aseveró.

"Esta Constitución es, en la comparación, infinitamente mejor que la Constitución del 80 por varias razones. Una de ellas es que esa Constitución tiene 40 años, no se hace cargo del presente, ni mucho menos del mañana. Pero además, esta Constitución nueva es una que protege a las familias chilenas en situaciones difíciles", agregó.

"Si un familiar se enferma, la familia tiene que trasladar a Santiago a esa persona y tienen que hacer bingos y pedir solidaridad en los vecinos para poder salvarle la vida a alguien. Entonces, consagremos el derecho a una salud de verdad. De eso se trata lo que está en juego al final", ejemplificó.

La Contraloría General de la República anunció que iniciará una “investigación especial” al Ministerio Secretaría General de Gobierno, encabezado por la ministra Camila Vallejo, por la campaña informativa de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre, que definirá si Chile tendrá o no una nueva Constitución.

La indagación se inicia luego de una presentación de cuatro diputados del Partido Republicano, quienes acusaron intervencionismo por parte del gobierno , y se centrará en la implementación de la campaña y la transferencia de recursos fiscales a otros ministerios.

Tras ser consultado sobre si cree que existe un intervencionismo por parte del Gobierno a la campaña del Apruebo, el diputado afirmó que " la campaña la dirigimos desde La Casa del Apruebo, no la dirige el Gobierno . En ese sentido, no hay ninguna coordinación porque esta campaña es muy ciudadana. Nosotros tenemos 160 organizaciones en el comando, 270 comandos locales. Es una campaña que está creciendo de una manera muy rápida".

"Yo sinceramente no lo siento, a no ser que alguien me muestre un hecho concreto. Pero hasta ahora, hemos visto en el Rechazo que les molesta, por ejemplo, que se entregue la Constitución. Qué gesto más republicano y democrático es entregar una Constitución. Ojalá que cada familia chilena tuviera una Constitución en la casa. Que la pudieran leer, compartir con sus hijos. Me parece que es un gesto democrático", indicó.

"Por otro lado, uno se pregunta que si el texto no es tan bueno como dicen en el Rechazo, ¿Cuál es el problema que se reparta? La gente tiene que crearse su propia opinión objetiva. Yo estoy convencido de que es buena, pero si ellos dicen que es mala, ¿Cuál es el problema de que se reparta?", agregó.

En relación con la investigación de Contraloría, Vlado Mirosevic manifestó que "yo creo que las instituciones tienen que hacer su trabajo y me parece muy bien que así sea".

