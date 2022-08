Educación, Estado de Excepción y plurinacionalidad marcan debate entre senadores Núñez y Walker

Los senadores de la región de Coquimbo, Daniel Núnez (PC) y Matías Walker (DC) fueron los invitados al sexto capítulo de "Tú Decides", donde defendieron sus posturas a favor del Apruebo y Rechazo, respectivamente.

Queda un poco más de tres semanas para que se lleve a cabo el plebiscito de salida, instancia en donde la ciudadanía votará Apruebo o Rechazo a la propuesta de nueva Constitución que redactó la Convención Constitucional y que entregó de manera formal al Presidente Gabriel Boric el pasado 4 de julio.

Estado de Excepción en la Macrozona Sur

Este miércoles, el Senado aprobó la solicitud del Gobierno de Gabriel Boric de extender el Estado de Excepción en la región de La Araucanía, y las provincias del Biobío y Arauco, en la región del Biobío, hasta mediados de septiembre, por lo que la propuesta fue despachada del Congreso.

Con 33 votos a favor y una abstención , la cámara alta dio el visto bueno a la solicitud del Ejecutivo, tal como lo había hecho la Cámara de Diputadas y Diputados más temprano este mismo miércoles.

Una de las polémicas más controversiales con respecto a la nueva Constitución propuesta por la Convención Constitucional es qué sucederá con esta medida en la Macrozona Sur, ya que si se llega a aprobar el texto, no se implementaría más.

Sobre este, el senador Núñez afirmó que "si gana el Apruebo, como yo espero que de seguro va a ocurrir el 4 de septiembre, lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a tener que ocupar la figura del Estado de Catástrofe o Calamidad, que en su argumentación permite, ante una situación inesperada y grave para el país de toda naturaleza, actuar y ocupar la fuerza militar".

"De todas maneras, como ya lo hemos dicho, lo reiteramos. La nueva Constitución no está escrita en piedra. Nosotros estamos dispuestos a escuchar, discutir y ver qué aspectos se pueden perfeccionar, clarificar o, tal vez, ser más precisos con la implementación a través de leyes. En la nueva Constitución se hacen leyes que no se han hecho", agregó.

"En ese sentido, hicimos un acuerdo entre todos los que apoyamos la nueva Constitución, diciendo que puede ser una fórmula viable, específicamente la figura del Estado de Emergencia, para así tener más recursos que ocupar y no existan ningún tipo de cuestionamiento a esta figura", indicó.

"Que se pueden ocupar a los militares para resguardar el orden público es algo que está garantizado en la nueva Constitución", señaló.

La ministra del Interior, Izkia Siches, aseguró que en caso de que gane el Apruebo, se podrá ocupar el Estado de Calamidad, pero aún no hay consenso en esta idea.

Sobre sus declaraciones, el senador Matías Walker afirmó que "yo creo que la ministra está confundida, porque no existe el Estado de Calamidad pública. En esta propuesta existe, y es uno de los tantos errores de la convención, el Estado de Catástrofe por calamidad pública".

"Generalmente, los constitucionalistas asocian desastres naturales, incendios en algunos casos, pero claramente no en caso de grave alteración a la seguridad y el orden púbico, que es lo que acabamos de renovar hoy en día en el Congreso Nacional, y es lo que están pidiendo no solamente en la Macrozona Sur, sino que en todas las regiones del norte", indicó.

"¿Cuál es el segundo error que cometió la convención? Que no dejaron un artículo transitorio. No hay un término medio, no hay un camino de transición y, por lo tanto, creo que es uno de los grandes errores", señaló.

"Por ejemplo, la ex convencional Bárbara Sepúlveda, señaló que ellos no querían militarizar la Macrozona Sur, y por eso habría una desconfianza con respecto a este Estado de Emergencia que no está contemplado", aseveró.

"Tanto es así que los propios partidos oficialistas prometen modificarlo o reformarlo, pero nos piden antes aprobarlo", aseguró.

Educación

Una educación de calidad y al alcance de todos es uno de los temas que trata la propuesta constitucional.

Sobre esta, el senador Walker manifestó que "los ciudadanos presentaron 500 mil firmas para que a los colegios particulares subvencionados se les garantice el financiamiento. Que la gratuidad en Universidades que no son estatales, no solamente se encomiende a la ley, sino que se establezca expresamente la gratuidad para todas las instituciones".

"Es muy importante establecer el derecho a la educación y también la libertad de enseñanza en los establecimientos educacionales. ¿Qué fue lo que hizo la Presidenta Bachelet en la reforma educacional? Aumentó la subvención a todos los colegios, también a los colegios particulares subvencionados", indicó.

"¿Dónde está la educación religiosa? En los colegios subvencionados particulares tienes que garantizar el financiamiento. La libertad de enseñanza está relacionada con la libertad religiosa, y los colegios particulares subvencionados tienen que tener financiamiento", señaló.

"Las Universidades que no son del Estado también debieran poder acceder a la gratuidad, no encomendarle a la ley. Este texto lo encomienda a la ley. Y solo garantiza en la Constitución la gratuidad en las Universidades del Estado", manifestó.

Ante sus palabras, el senador Núñez le respondió "creo que es muy importante, Matías, que uno diga cosas que sean reales. Cuando tú dices que la libertad religiosa no está garantizada en la nueva Constitución, eso es una mentira".

"En primer lugar, en la nueva Constitución, a diferencia de lo que dice el senador Walker, sí está garantizado expresamente el derecho que tienen los padres de elegir entre la educación pública y privada", señaló.

"En una cosa tiene razón. La nueva Constitución dice que es deber del Estado que todas las Universidades sean gratuitas, lo que a mí me parece bien, porque es lo que ocurre en muchos países del mundo, como Alemania y Argentina, en donde las Universidades de Estados son gratuitas, mientras que las privadas tienen sistemas distintos", agregó.

"La ley actual permite, en el marco de la nueva Constitución, que se mantenga el sistema actual donde hay gratuidad parcial para un grupo de jóvenes en las Universidades privadas. Por lo tanto, la gratuidad parcial que hoy reciben estudiantes está garantizada, y también la gratuidad a un 100% de las Universidades del Estado que es un gran avance", aseveró.

"Todos estos derechos sociales se van a ir originando de manera progresiva, tampoco es que la nueva Constitución lo decretará en 24 horas porque está vinculado a otro principio que es muy relevante que es la responsabilidad fiscal", comentó.

"La nueva Constitución señala como un principio la responsabilidad fiscal del Gobierno para manejar las finanzas y lograr dar las garantías de que todos estos derechos sociales se van a entregar, pero dando la viabilidad y sustentabilidad económica a un país porque no es sólo decretar un derecho a una Constitución y que automáticamente se decrete", afirmó.