Franja del Rechazo usó imagen de auto accidentado en Crimea en 2021

Las imágenes fueron emitidas durante la franja electoral emitida a las 20:45 horas de este lunes señalando que "el sur no te perdona". Desde el comando aludido optaron por no responder al tema.

La franja del Rechazo utilizó una imagen de dos vehículos afectados por inundaciones para referirse al sur de Chile, sin embargo, varios usuarios de redes sociales notaron que las patentes no correspondían a Chile.

"K594 AY" fue la placa del automóvil azul que llamó la atención, imagen que aparece en cuando se señala que en el sur todo es más duro y "no se pueden hacer las cosas a medias porque si no las haces bien, el sur no te perdona".

La fotografía fue publicada por la agencia rusa Interfax, donde se da cuenta de los daños tras una inundación que afectó a Crimea durante el año pasado y que dejó a más de 15 vehículos afectados en el lugar.

Según reportó El Mercurio, el vehículo en cuestión es un Chevrolet Lacetti de 2005 cuyo último registro indica que se intentó vender durante este año en el balneario de Alushta en Crimea por 360.000, unos cinco millones de pesos.

Desde el comando del Rechazo optaron por no responder sobre el tema, según indicó el mismo medio escrito.