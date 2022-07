Jaime Quintana: "Si gana el rechazo, tendremos que mantener el proceso constitucional"

En relación con la propuesta de nueva Constitución que entregó la Convención Constitucional al Presidente Boric, el senador del PPD afirmó que hay algunas cosas que hay que mejorar, como el tema judicial.

El 4 de septiembre se llevará a cabo el plebiscito de salida, instancia donde la ciudadanía votará apruebo o rechazo a la propuesta de nueva Constitución que redactó la Convención Constitucional y que entregó de manera oficial al Presidente Boric el pasado 4 de julio.

El Presidente de la Cámara de Diputado, Raúl Soto, en entrevista con La Tercera, planteó la necesidad de hacer un acuerdo por la paz y nueva Constitución 2.0 con todas las fuerzas políticas para continuar con el proceso constituyente después del plebiscito. Este acuerdo, según comentó en Semana Política de T13 En Vivo, deberá ser liderado por el Presidente Boric.

El senador del PPD, Jaime Quintana, conversó sobre el proceso constituyente en una nueva edición de T13 Noche, junto a Álvaro Paci.

Jaime Quintana afirmó que está de acuerdo con la propuesta del diputado Soto. "Creo que el Presidente de la Cámara tiene toda la razón. Hace tres años atrás, el rol estuvo en el Senado. Yo creo que aquí se necesitan a todas las fuerzas políticas. Creo que Raúl Soto está en lo correcto. El tema es cuándo se llegan a plasmar esos acuerdos".

"Pienso que el diálogo tiene que ser previo. Los acuerdos se darán con posterioridad a lo que ocurra aquella noche. Dar certeza significa decir las cosas en las que estamos de acuerdo", agregó.

"Si se aprueba bien, hay un camino de reforma, que insisto, el propio Presidente ha hecho suyo. En caso de que gane el Rechazo, tendremos que bajar el dramatismo, mantener el proceso constitucional, y tener claridad respecto de lo que viene. Cómo sería esa Convención y los plazos que tendría", afirmó.

"Creo que el mínimo es el proceso participativo democrático, pero perfectamente podría ser una Convención de distrito único nacional, incluso con un número menor a los 155. Pero, por supuesto, donde haya un soporte técnico. Se ha hablado sobre una comisión de expertos. Los expertos tienen que estar dentro del proceso. Eso lo vamos a dejar definido previamente", manifestó.

Las últimas encuestas de opinión han reflejado un alza al Rechazo por parte de la ciudadanía. Tras ser consultado sobre si piensa que ganará esta opción, el senador contestó que "mi cable a tierra es la Región de La Araucanía, la recorro todas las semanas y ahí la cosa no se ve fácil. Puede ser una mirada un tanto sesgada, no sé qué tanto representativo podría ser con respecto al universo del país. Converso con otros colegas y me dicen que su situación es similar".

"Efectivamente, las encuestas muestran que hay una tendencia al Rechazo, pero yo siento que la franja puede cambiar un poco las cosas. Habrá que ver lo que sucede en los próximos 50 días. Pero yo creo que hoy en día las dos opciones son legítimas y válidas. Lo que corresponde es dar la garantía para que el proceso se lleve a cabo de la mejor manera posible", aseguró.

En relación con la propuesta de nueva Constitución que entregó la Convención Constitucional al Presidente Boric, el senador afirmó que "hay algunas cosas que hay que mejorar, no en derechos sociales. Yo creo que derechos sociales está bien. Educación, por ejemplo, está tratado en cuatro aspectos distintos. En seguridad también hay aspectos muy positivos de este texto".

"Mi preocupación tiene que ver con otros temas, como por ejemplo, que se constitucionaliza la política de seguridad nacional. El tema judicial tiene deficiencias. Hasta el propio Presidente Boric ha dicho que en el caso de aprobar para reformar, que ha sido un poco la tesis del PPD, una de esas reformas tendría que ser el tema judicial", indicó.

Senador Jaime Quintana (PPD): "En el caso de que el rechazo, tendremos que bajar el dramatismo, mantener el proceso constitucional y tener claridad respecto de lo que viene"



