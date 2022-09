Kast reaparece y envía mensaje en favor del Rechazo: “El domingo, con fuerza y ganas, vamos a ganar”

​El excandidato presidencial del Partido Republicano otorgó un discurso en Acción Republicana, que se transmitió por streaming, donde hizo un llamado a inscribir apoderados. “La ideología nos derrotó 80-20 hace un año medio (…) Hoy tenemos una segunda oportunidad”, dijo a días del plebiscito.

El excandidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, reapareció este jueves en un pequeño encuentro de Acción Republicana. Esto, luego de un largo “silencio” en los medios de comunicación tradicionales, en el marco de la estrategia que ha construido su partido y la coalición de centroderecha Chile Vamos, de estar en “segunda línea” durante la campaña del Rechazo.

Así, Kast reapareció, por medio de un streaming, a tres días del plebiscito constitucional y mientras, en paralelo, se llevaban a cabos los actos de cierre de campaña del Apruebo y el Rechazo.

El exdiputado dio un discurso, cerca de las 20:00 horas de este jueves, a personas presentes que se “titularon” de la Academia Republicana y que otorga el movimiento Acción Republicana para, dicen, entregar herramientas comunicacionales y políticas a los “estudiantes”.

Hoy a las 19:15 ⏰ realizaremos el cierre de nuestra segunda #AcademiaRepublicana 📚 Acompáñanos y participa de nuestro concurso https://t.co/pShLLZxC9R pic.twitter.com/tVGdlWbW6H — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) September 1, 2022

Antes de hablar, los exconvencionales Teresa Marinovic y Martín Arrau dieron unos discursos en los que hicieron un llamado a seguir defendiendo las ideas de la libertad.

Al turno de Kast, el expresidenciable se refirió a la propuesta constitucional de la Convención -con texto en mano- y sostuvo: “Me he leído un par de veces el borrador y me cuesta entenderlo”, al tiempo que recordó que fue un personero de centroizquierda el que catalogó como “mamarracho” el escrito.

Agencia Uno Lee También > Qué hay detrás del sigiloso plan del Partido Republicano para el post plebiscito

Más adelante, Kast ahondó en el plebiscito de este domingo. “Tenemos una oportunidad increíble: pasamos de una violencia extrema, superamos una pandemia y hoy tenemos una nueva oportunidad para reconquistar nuestra patria desde la idea de la libertad”, señaló.

Y agregó: “La ideología nos derrotó 80-20 hace un año medio. Estábamos por el piso, luego tuvimos elecciones de convencionales, alcaldes, (…) donde también nos fue mal, pero nos dimos cuenta de que, dentro de los convencionales había valientes o ¿valientas? (ríe), que nos develaron lo que estaba ocurriendo dentro (…) Hoy tenemos una segunda oportunidad este domingo, cualquiera que no esté inscrito como apoderado, le pido que se inscriba ahora o si conoce a alguien, que lo invite”.

En ese sentido, Kast recalcó: “Nos jugamos el trabajo donde hicieron el trabajo valientes y ¿valientas? (son bromas, la Tere se enoja). No podemos ganar para perder, como decía Martín Arrau, no puede salirle gratis al actual jefe de campaña todo esto (…) Chile no se merece lo que está ocurriendo, Chile no se merece un jefe de campaña (Gabriel Boric)”.

Finalmente, Kast remató su discurso con la siguiente frase: “El domingo, con fuerza y ganas, vamos a ganar. Y le vamos a decir al Presidente que queremos un gobernante”.