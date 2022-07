Los efectos de la reaparición de Kast por plebiscito: enfrentamiento con Boric y señal a Chile Vamos

Acompañado de sus diputados, el excandidato presidencial de la derecha acusó al gobierno de intervenir en favor del “Apruebo” y recurrió a la Contraloría. Pero el episodio no se quedó solo ahí: el mandatario le respondió y su figuración en la prensa sorprendió -y molestó- a dirigentes de la UDI, RN y Evópóli. ¿Reedición de la segunda vuelta? En el círculo de Kast descartan un giro en la estrategia de mantener a su líder en la “segunda línea” en medio de la ventaja, en encuestas, del Rechazo.

El lunes, casi terminando el día, dirigentes del Partido Republicano fueron contactados por el círculo de José Antonio Kast para ser informados de la jugada que haría el excandidato presidencial la mañana del martes: recurrir junto a los diputados de su colectividad​, a la Contraloría General de la República, para requerir un pronunciamiento de la entidad ante un eventual intervencionismo del gobierno, de cara al plebiscito constitucional del 4 de septiembre.

Los dirigentes acogieron inmediatamente la necesidad que les planteaban. El principal objetivo comunicacional, en este sentido, afirman en el círculo de Kast, era instalar en la opinión pública que el mandatario es el “jefe de campaña del Apruebo”, en medio de una compleja situación social y económica del país.

“El Presidente Boric se ha levantado como jefe de campaña de una opción que los chilenos tienen que definir el 4 de septiembre”, comenzó señalando Kast en el punto de prensa de este martes y agregó que Boric “fue elegido para gobernar y no para ser jefe de campaña”.

Antes, había sido requerido por transeúntes, en calle Teatinos, para tomar unas fotografías. Y es que la aparición pública de Kast sí era una novedad a esas alturas, en momentos en que el excandidato ha tomado una segunda línea en la campaña del Rechazo y, de hecho, ha mantenido silencio absoluto en medios de comunicación tradicional (ver nota relacionada).

“Yo hoy he venido solamente a acompañar a los diputados en un acto de fiscalización”, decía Kast al momento en que los periodistas le insistían por el escenario post plebiscito, en medio de las encuestas que favorecen a la opción del Rechazo. “¿Usted va por el Rechazo a secas?”, lo interrogaban nuevamente, a lo que Kast, tajante, dijo: “Ustedes conocen mi posición, ustedes saben lo que yo ha planteado siempre, pero hoy no es el momento de hablar de lo que va a ser el resultado del plebiscito”.

Los ocho diputados presentes, mientras, acompañaban a su excandidato presidencial y antes lo habían antecedido en sus declaraciones, enfatizando en la necesidad de que la derecha fiscalice adecuadamente al gobierno, en medio de una nueva campaña constitucional.

En el trasfondo político, dicen en el Partido Republicano, la puesta en escena de Kast busca responder a lo que califican como una “arriesgada jugada política” del Presidente Gabriel Boric, que inició este viernes al señalar que si gana el Rechazo debe haber una nueva Convención Constitucional. “Era importante cambiar el eje de la discusión”, precisan en la colectividad, al tiempo que sostienen que la estrategia de Boric tiene como fin acorralar la opción del Rechazo solo en la derecha.

En segundo plano, explican, la reaparición de Kast sirvió para entregar una señal a Chile Vamos, conglomerado que, dicen los Republicanos, ha sido demasiado activo en los medios de comunicación, a contrapelo del plan común que se ha dibujado de que las figuras políticas estén en segunda línea.

Por ejemplo, dicen, han despertado ruido, en el Partido Republicano, algunos roles públicos sobre el plebiscito como los de los alcaldes Germán Codina (Puente Alto, RN) y Evelyn Matthei (Providencia, UDI), quienes se han referido a su opción por el Rechazo. Así también reparan en la participación activa de dirigentes de las mesas de los partidos en medios de comunicación.

Y la aparición de Kast no gustó en Chile Vamos. Así lo comentaron en privado en el Congreso Nacional, en Valparaíso, el mismo martes. Cuentan, incluso, que el presidente de RN, Francisco Chahuán, transmitió su molestia al Partido Republicano en un chat de WhatsApp informal que comparten algunos dirigentes.

“Yo sostengo que esta campaña debe llevarse con un cariz netamente ciudadano. Aquí las figuras políticas son las que debemos estar en una segunda o tercera línea en esto. José Antonio Kast es una figura importante, pero en esta ocasión hay que dejar que la sociedad civil organizada sea la que hable. No debe ser una campaña entre derecha e izquierda”, comenta a T13.CL la diputada de la UDI Flor Weisse.

En privado, en tanto, un liderazgo de Chile Vamos señala que “la verdad es que nos sorprendió, porque él ha sabido guardar su lugar, hasta ahora”. Pero en el conglomerado de centroderecha son cautelosos: dicen que el episodio “no alcanza a tensionarlos”, porque están seguros de que no hay una nueva estrategia de Kast de tomar mayor protagonismo en el Rechazo.

Así, de hecho, lo confirman desde el círculo de Kast y subrayan que la aparición solo tuvo un propósito fiscalizador: “La idea es ir contra el gobierno, no contra Chile Vamos”, sostienen.

En el almuerzo de bancada del Partido Republicano de este martes el tema también fue abordado. Los diputados estaban conformes de la puesta en escena y se analizó, en esa línea, las cosas buenas y malas que podía traer esta reaparición. El aspecto negativo, en esa línea, dijeron, es que esto se pudiese transformar en una suerte de “reedición de la segunda vuelta” -Boric versus Kast-, donde el candidato de la derecha terminó como perdedor.

“Impactó que Gabriel Boric responda al candidato derrotado”, concluyeron más tarde desde el Partido Republicano al recordar que ese mismo día el Presidente dijo que no renunciarán como gobierno a informar a la ciudadanía. “No me extraña que José Antonio Kast esté de ese lado. Hemos estado en lados distintos toda la vida y me parece que es bien decidor de las posiciones que se juegan en esta decisión tan importante el 4 de septiembre”, sostuvo el mandatario.

Sin embargo, en el Partido Republicano señalan que no se reeditará la segunda vuelta, porque no habrá un cambio de estrategia de Kast. “Quedan 40 días y no va a pasar”, aseguran, conscientes de que el plebiscito no debe ser una contienda entre ambos.

“Fue una aparición estratégicamente bien manejada, porque, pese a la presión de los medios, no entró en la discusión Apruebo-Rechazo. Lo relevante es que se quedó en el tema de la fiscalización, porque hoy el gobierno está despilfarrando plata y tiempo en una cuestión que no corresponde”, dice a T13.CL el diputado republicano José Meza.

Pese a la molestia privada de Chile Vamos por la aparición de Kast, tanto en la centroderecha como en el Partido Republicano, sostienen que el tema de fondo en la convivencia entre ambos no son las más o menos apariciones de las figuras políticas en los medios de comunicación, sino aspectos de fondo como el supuesto abandono de RN, la UDI y Evópoli al Estado subsidiario que, para los republicanos, dicen, es imperdonable. Pero bien saben que las diferencias, en campaña, se deben guardar en un cajón. “Lo hablaremos el 5 de septiembre”, concluyen.