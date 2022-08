Paulina Vodanovic señala que acuerdo constitucional oficialista "de buena fe, es garantizable"

"No son cambios antes de, son solamente precisiones o modificaciones que nosotros proponemos", explicó Paulina Vodanovic, Presidenta del PS, en T13 Noche.

La jornada de este jueves, las coaliciones que sustentan al Gobierno, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, presentaron el acuerdo que alcanzaron con respecto a reformas algunos aspectos de la propuesta de nueva Constitución en caso de que gane el Apruebo en el plebiscito de salida.

El documento fue titulado Unidos y Unidas para aprobar una nueva Constitución, y en este se precisa que "las siguientes materias son aquellas que consideramos necesario abordar en este momento, sin perjuicio de otras que más adelante puedan surgir del debate nacional".

Entre los temas presentados, se encuentra el perfilamiento de la plurinacionalidad , en aspectos como el pluralismo jurídico y las consultas indígenas.

La Presidenta del PS, Paulina Vodanovic, conversó sobre este acuerdo en una nueva edición de T13 Noche, junto a Álvaro Paci.

Sobre cómo se dio inicio a esta propuesta, la Presidenta afirmó que todos los partidos "colaboramos y pusimos nuestro sello e impronta. Yo colaboré en que el documento no fuera difundido, porque me preocupé de tenerlo en mi computador, celosamente custodiado".

"En primera instancia, lo elaboramos con el resto del Socialismo Democrático, con PPD, el Partido Radical y el Partido Liberal, y luego empezamos las conversaciones", indicó.

Tras ser consultada sobre si este acuerdo se puede garantizar a la ciudadanía, Paulina Vodanovic respondió que "hay que partir de la buena fe. Yo creo que estamos acostumbrados a hacer siempre la peor interpretación posible. Creo que de buena fe, es garantizable , porque nosotros como fuerzas políticas hemos llegado a un acuerdo importante en materias que son de cierta profundidad. Esto no es un acuerdo sin sustancia, es un acuerdo bastante contundente. Lo que comprometemos es que las fuerzas políticas que nosotros representamos van a apoyar estas modificaciones en el Congreso".

Con relación a los votos que el acuerdo necesita, "evidentemente, en el Congreso, como la correlación de fuerzas que existe hoy día, la mitad los tiene la derecha, y la derecha a lo que ha jugado desde el retorno de la democracia es a no poner los votos. Por lo tanto, aquí hay que hacer un esfuerzo, un diálogo político mucho mayor, y ampliar esta correlación para poder tener una Constitución que se pueda implementar en primer lugar, porque las leyes hay que dictarlas. En consecuencia, habrá que tener mayoría".

"Por eso esta etapa es muy relevante, de lo que pudimos hacer y conversar en estos días. Es demostrarle a la ciudadanía que es posible tener acuerdos, es posible tener un diálogo político", agregó.

Críticas al acuerdo

A los ex convencionales de pueblos originarios no les gustó el acuerdo, manifestando que se pasa a llevar todo el trabajo que realizaron durante un año. Sobre esto, la Presidenta del PS manifestó que "no son cambios antes de, son solamente precisiones o modificaciones que nosotros proponemos".

"Los constituyentes hicieron su trabajo. Algunos muy bien, otros no tanto. Por lo tanto, aquí hay un documento, un instrumento político a partir del cual tiene que haber un nuevo pacto social que se le propone a la ciudadanía", aseveró.

"Nosotros no estamos corrigiendo la Constitución, no estamos modificándola nosotros, por nosotros, ni ante nosotros. Lo que estamos haciendo es una propuesta al órgano democrático que esta Constitución consagra como aquel poder constituyente derivado, que es el Congreso", indicó.

Para dejar todo en claro, la Presidenta ejemplificó algunas modificaciones del acuerdo.

"En términos de derechos sociales quisimos precisar lo que ya está en la Constitución. La Constitución, por ejemplo, habla de un sistema nacional de salud, que mucha gente lo interpretó como un sistema único, que era incompatible con el sistema privado. Lo graficaban como 'no voy a poder ir más a las clínicas'. Eso no es así, no está así en la Constitución. Nosotros decidimos explicitarlo", comentó.

"También en materia de vivienda. La vivienda es heredable y propia. Está garantizada la propiedad privada, también lo explicitamos. No son cosas que no están hoy día, sino que son cosas que quedan explícitas en este acuerdo", afirmó.