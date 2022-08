Radiografía Constitucional: ¿Mejor o peor democracia en la nueva Constitución?

El Sistema Político es uno de los puntos de mayor controversia de la nueva Constitución, y cuatro representantes de distintos sectores discutieron sobre eso.

El Sistema Político que propone la nueva Constitución que va a ser plebiscitada el 4 de septiembre, es uno de los puntos de mayor controversia entre quienes representan las opciones de Apruebo y Rechazo.

El programa de T13 Radiografía Constitucional discutió los distintos puntos de vista sobre el tema. Antes, los profesores de Derecho Constitucional Francisco Zúñiga (Universidad de Chile) y Sebastián Soto (Universidad Católica) no estuvieron de acuerdo en lo que sería “el fin del presidencialismo”.

“No es el fin del hiperpresidencialismo, es un presidencialismo fuerte, en el que lo novedoso es un Poder Legislativo de estructura bicameral asimétrica”, explicó Zúñiga, aunque para Soto el presidencialismo deja de ser fuerte.

En la discusión, el senador del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, valoró la propuesta y, al igual que el diputado de Convergencia Social Gonzalo Winter, destacó que la nueva Constitución le daría mayor participación a la ciudadanía.

“Yo creo que el texto constitucional mejora el sistema político; por su carácter paritario, porque hay más participación ciudadana con control ciudadano sobre los políticos, y porque hay un estándar anticorrupción muy elevado”, celebró Núñez.

Winter en tanto, resaltó que “el sistema político reparte poder; es bastante parecido al actual, pero le hace algunos ajustes como entregarle más poder a las regiones, hace un Congreso más eficiente porque los reparte en dos cámaras, y lo más importante es que le otorga al pueblo un rol, una serie de mecanismos mediante el cual puede participar”.

Programa Radiografía Constitucional

Quienes estuvieron de parte del Rechazo, la exconstituyente UDI Constanza Hube refutó lo dicho por los representantes de Apruebo Dignidad y aseguró que la propuesta concentra el poder en la Cámara de Diputadas y Diputados.

“Esta parte de la Constitución no aprueba, no pasa el cuatro. Concentra el poder en la Cámara de Diputadas y Diputados, porque la otra es una Cámara de las Regiones que es decorativa. Si uno tuviera que hacer una analogía, esto es como un plato de comida en el que no nos pusimos de acuerdo si era salado o dulce”, dijo Hube.

Andrés Velasco en tanto, exministro y fundador del movimiento Ciudadanos, aseguró que la propuesta de Sistema Político no ayudaría a alcanzar acuerdos.

“La política funciona mal hoy, la pregunta es ¿esos derechos sociales van a ser letra muerta o letra viva? Los que se propone en el proyecto nos da un sistema político que no va a operar bien, donde formar mayorías va a ser prácticamente imposible, y los partidos van a ser más pequeños aún. Las democracias funcionan bien con pocos partidos y que puedan gobernar”, opinó.