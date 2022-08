Salud, vivienda y plurinacionalidad marcan debate entre ex convencionales Monckeberg y Schonhaut

Los ex convencionales Cristián Monckeberg (RN) y Constanza Schonhaut (CS), fueron los invitados al quinto capítulo de "Tú Decides", donde manifestaron sus posturas a favor del Rechazo y Apruebo, respectivamente.

El 4 de septiembre se llevará a cabo el plebiscito de salida, instancia en donde la ciudadanía votará Apruebo o Rechazo a la propuesta de nueva Constitución que elaboró la Convención Constitucional y que entregó de manera oficial al Presidente Gabriel Boric el pasado 4 de julio.

Denuncias de intervencionismo en la campaña electoral

A tres semanas del plebiscito, el Gobierno ha sido acusado por personeros de la derecha de intervencionismo a favor del Apruebo, hecho por el que Contraloría ha tomado cartas en el asunto. Incluso, ahora se abre en Fiscalía una causa penal por presunto uso de recursos del Ejecutivo en la impresión de la nueva Constitución.

Tras ser consultada sobre si estas acusaciones jugarían en contra del Apruebo en septiembre, la ex convencional Schonhaut, manifestó que "hay que tomar esto en su justa medida. Aquí hay una investigación que se abre a propósito de una querella cuya admisión es meramente formal. A mí me parece extraño que el deber de informar del Gobierno pudiese ser algo ilegal".

"Me llama la atención que desde algunos sectores, en particular desde la derecha, que es de donde viene esta querella, veamos un esfuerzo por frenar el acceso a la nueva Constitución por parte de la ciudadanía. Por lo tanto, no veo que eso tenga mayor proyección. En la medida que no tiene mayor proyección, creo que queda de manifiesto cuáles son las intenciones de cada uno de los sectores", indicó.

Por su parte, el ex constituyente Cristián Monckeberg afirmó que las acusaciones de intervencionismo "son malas señales en lo político. Pase lo que pase el día 4, más aún si gana el Rechazo, el Presidente va a tener que jugar un rol importante en construir una fórmula distinta a la que se ha venido desarrollando y que la ciudadanía tiene que pronunciarse sobre ella. Por lo tanto, el Gobierno tiene que dar confianza".

"La persona indicada para poder impulsar una propuesta distinta, un proyecto distinto para terminar este capítulo constitucional es el Presidente de la República. Yo creo que él se equivoca cuando dirige este proceso a través de un megáfono, que es distinto a informar. Una cosa es informar y otra cosa es ponerse literalmente a cargo de la campaña y del proceso.", indicó.