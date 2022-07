Ximena Rincón evita polemizar con Claudia Pizarro: "Incluso la he ayudado a que sea alcaldesa"

La senadora respondió a la alcaldesa de La Pintana quien le había señalado que "aprendiera a perder" tras sus dichos por la junta nacional DC donde se definió votar Apruebo en el plebiscito constitucional.

La senadora Ximena Rincón se refirió a la controversia que vivió frente a la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, luego de la junta nacional de la Democracia Cristiana.

Las militantes del partido se enfrascaron en un duro intercambio a través de Twitter luego que la parlamentaria publicara un video en el que cuestionaba la decisión de la junta nacional de determinar que la postura del partido es a favor del Apruebo .

Rincón había afirmado que "hoy la junta nacional de la Democracia Cristiana, ha optado por el apruebo. Esta decisión no recoge el sentir mayoritario de la Democracia Cristiana en las bases".

Fue Pizarro quien le respondió también a través de la red social, y le indicó "Ximena: Eres abogada y militante de un partido que se procuró estas instancias para dirimir sus controversias. Las cosas son como son y no como uno quiere que sean. Aprende a perder, por favor ".

La propia Rincón fue consultada sobre los dichos de Pizarro durante un punto de prensa que realizó junto al senador Matías Walker y al ex constituyente, Fuad Chahín.

Al respecto, solo indicó que "yo he ganado todas mis campañas. Incluso he ayudado a la alcaldesa a que sea alcaldesa y no voy a entrar en ese debate".