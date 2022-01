Alejandra Sepúlveda: "No se debe cerrar con llave la posibilidad de los retiros de las AFP"

"Si se dan condicionantes complejas, tendremos que reflexionar como Gobierno si acudimos a los retiros", afirmó la diputada en Tele13 Noche.

Durante esta semana, el Presidente Electo, Gabriel Boric, anunció que durante su Gobierno no se implementarán más retiros de los fondos previsionales , ya que generarían un "daño a largo plazo en el país".

"No voy a favorecer retiros y espero que el parlamento siga la misma línea, pese a que he escuchado algunas voces que hablan de más retiros. No es la solución", afirmó el diputado a Tolerancia Cero.

Sus declaraciones causaron diversas reacciones, como la de Pamela Jiles, quien manifestó a través de su Twitter que "el Quinto Retiro depende de la presión de la ciudadanía, no de lo que opina un ministro o presidente actual o futuro".

El #QuintoRetiro depende de la presión de la ciudadanía, no de lo que opina un ministr@ o presidente actual o futuro. Logramos ya 3 retiros contra toda la clase política. Exige tu plata de todas las formas posibles y etiqueta a las autoridades q se oponen.

La diputada Alejandra Sepúlveda conversó sobre este tema con Álvaro Paci en Tele13 Noche, donde aseguró que Gabriel Boric no debe descartar la posibilidad de estos retiros en su mandato en caso de una nueva crisis económica en el país.

Alejandra Sepúlveda: "No podemos cerrar la puerta a priori a los retiros de fondos de pensiones. Espero que no se cierre con llave"



January 27, 2022

Alejandra Sepúlveda: "Si se dan condicionantes complejas, tendremos que reflexionar como gobierno si acudimos a los retiros"



January 27, 2022

Alejandra Sepúlveda sobre Ministerio de Hacienda

La diputada también dio su opinión sobre el Ministerio de Hacienda y aseguró que la persona que este en este cargo debe tener conocimientos técnicos y políticos para asumir con esta gran responsabilidad.

Además, Alejandra Sepúlveda comentó que Mario Marcel da una garantía a ciertos sectores políticos, pero quien tiene todo el poder es el Presidente electo, Gabriel Boric.

"Lo único que esperaba en el Ministerio de Agricultura era una persona que tuviera todos los conocimientos técnicos y políticos", afirmó Alejandra Sepúlveda en #T13Noche.



January 27, 2022

Alejandra Sepúlveda: "Marcel da garantías a algunos sectores, pero el que tiene el timón es el Presidente Boric".



January 27, 2022

Alejandra Sepúlveda sobre el indulto a los presos políticos

Finalmente, la diputada habló sobre el indulto a los presos políticos del Estallido Social, y afirmó que es una buena medida dependiendo del caso.

Alejandra Sepúlveda sobre los presos del estallido social: "Es una buena alternativa el indulto caso a caso"



January 27, 2022

