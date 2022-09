Flavio Salazar tras su salida del Ministerio de Ciencias: “Podría haber hecho un par de TikTok más"

La ex autoridad de Gobierno reconoció que la decisión del Presidente Boric lo sorprendió y comentó que "la ciencia es de largo plazo, no funciona al día a día".

Tras el primer cambio de gabinete del Presidente Gabriel Boric, el ahora exministro de Ciencias, Flavio Salazar, reconoció que la decisión del mandatario lo sorprendió.

“Me sorprendió bastante, aunque siempre estaba la posibilidad, pero pensaba que iba a primar mayor estabilidad”, comenzó señalando el militante del Partido Comunista en conversación con La Tercera.

En esa línea, el académico y biólogo reconoció que se enteró de su salida del Gobierno, solo minutos antes del anuncio.

“Me enteré minutos antes, me llamó el presidente a La Moneda y ahí me notificó. Pero solo fueron 30 minutos antes de la pauta prevista. El presidente fue muy directo y correcto”, agregó.

Salazar aseguró que seis meses de trabajo para la ciencia es muy poco. “Se hicieron cosas, pero claro, son seis meses… podría haber hecho un par de TikTok más , haber salido más en la tele, pero la ciencia es de largo plazo, no funciona al día a día”, aseveró el ex ministro.

Finalmente, añadió: “Creo que no alcancé a hacer nada, esa es la sensación que queda. De los seis meses, tres los dedicamos a dar a conocer las propuestas constitucionales y a instalar el gobierno, entonces no hay una satisfacción respecto a eso”, concluyó.