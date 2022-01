Marcelo Schilling: "Es demencial que el Gobierno quiera ir al TC por impuesto a grandes fortunas"

El diputado del Partido Socialista aseguró que el dinero para financiar la PGU está en el 20% más rico del país.

Durante la jornada de este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que propone una Pensión Garantizada Universal (PGU), con el financiamiento del impuesto a los grandes patrimonios, más conocido como impuesto a los “súper ricos”.

Marcelo Schilling, diputado del Partido Socialista, conversó de este tema con Álvaro Paci en Tele13 Noche.

La norma fue aprobada en la Cámara Baja, por lo que ahora debe ser analizada por el Senado, donde podría sufrir algunas modificaciones importantes.

Sobre la posibilidad de que no se apruebe en el Senado, el diputado aseguró que "no hay razones para no hacerlo".

Marcelo Schilling sobre la Pensión Universal Garantizada: "No hay razones para que no se apruebe la PGU. Todos estamos de acuerdo"





Opciones de financiamiento de la Pensión Garantizada Universal

Marcelo Schilling manifestó que el ministro de Hacienda le planteó otras opciones de financiamiento fuera del impuesto a los "súper ricos", pero no estuvo de acuerdo con que estas sean las más adecuadas para el país.

Marcelo Schilling: "El ministro de Hacienda me manifestó opciones de financiamiento para la PGU, pero no creo que sean las adecuadas"





El diputado dio su opinión sobre el financiamiento mediante el impuesto a los "súper ricos".

Marcelo Schilling sobre el financiamiento de la PGU: "La plata para financiar PGU está donde está la plata: en el 20% más rico"





En caso de que el proyecto del financiamiento a los "súper ricos" sea aprobado por el Senado, el Gobierno de Chile anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) con el fin de cuidar la "institucionalidad". Marcelo Schilling calificó esta idea como "demencial" , ya que estarían postergando su aprobación.

Marcelo Schilling: "Es demencial que el Gobierno quiera ir al TC por impuesto a las grandes fortunas, postergando la aprobación de la PGU"





Revisa la entrevista completa a continuación: