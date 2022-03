Abandonar Chile Vamos: el debate que toma fuerza entre senadores de RN

Rafael Prohens, expresidente de Renovación Nacional, plantea a T13 que él es de la idea de retirarse del bloque hoy oficialista e incluso dejar de situarse en la centroderecha. “Si nos vamos a retirar de la coalición, tiene que ser para proponer al país algo distinto de lo que hemos hecho hasta hoy. Si nos vamos a retirar para estar en la misma situación, no tiene razón de ser”, dice. El comité de senadores analizó este martes, de hecho, qué camino tomar de ahora en adelante y si será conveniente o no desmarcarse de la UDI.

El conflicto que dejó en un lado a RN y a la UDI y Evópoli en el opuesto no ha cesado durante estos días. Fue el viernes 11 de marzo cuando Chile Vamos enfrentó dividido -y tensionado- la votación del pleno de la Sala del Senado, en el marco del acuerdo administrativo que definió la presidencia y vicepresidencia de la Cámara Alta.

RN acusa que la UDI y Evópoli vetaron el nombre del Manuel José Ossandón para liderar la testera este primer año legislativo y, que por esa razón, negoció a “espaldas” de ellos, prefiriendo la opción del PS Álvaro Elizalde. La UDI y Evópoli se defienden señalando que siempre RN estuvo en la mesa de negociación y que la carta de Ossandón no obtenía consenso transversal.

Con el pasar de los días, la tensión ha escalado. Este domingo, RN se restó de la reunión de coordinación que han sostenido en Chile Vamos en el último tiempo. Y Ossandón junto al presidente de RN, Francisco Chahuán, abandonaron el grupo de WhatsApp de los senadores de Chile Vamos. El presidente de la UDI, Javier Macaya, además, en Mesa Central de Canal 13, dijo que Ossandón estaba un poquito “obsesionado” con la presidencia del Senado.

La comisión de RN, en paralelo, ha analizado en dos ocasiones los pasos a seguir. En un momento sonó fuerte la idea de congelar relaciones de manera definitiva, hasta el consejo general de RN del 1 de mayo. Si bien no se redactó un voto político al respecto, en la práctica, comentan en RN, las relaciones sí están quebradas.

En ese contexto es que los senadores de RN discutieron este martes en el habitual almuerzo de comité sobre las relaciones con la UDI y Evópoli. Al menos cinco parlamentarios presentes -entre ellos María José Gatica y Manuel José Ossandón- plantearon la idea de desmarcarse de los partidos que hasta ahora han sido sus socios.

La discusión, eso sí, es más profunda. Primero, se remontan a la historia y dicen que esto no es primera vez que ocurre. En el retorno de la democracia, de hecho, recuerdan, la UDI impidió que el RN Sergio Onofre Jarpa llegara a la testera, apoyando a Gabriel Valdés (DC).

También en el partido dan cuenta de hechos de los últimos meses, como el veto a Cristián Monckeberg para ser vicepresidente de la Convención Constitucional. Ese episodio generó tensión en la instancia, al punto de que las mesas partidarias tuvieron que interceder en las negociaciones entre los convencionales.

T13 Lee También > La trama que puso a Elizalde a cargo del Senado y dejó la relación UDI-RN al borde del quiebre

Así, los senadores han planteado que no hay posibilidad de seguir en la misma coalición para seguir siendo “pisoteados”. Pero que tampoco debiese ser una opción salir del bloque hoy opositor y quedarse “aislados” en la derecha.

Los dirigentes, en esa línea, han manifestado la necesidad de que no se extienda demasiado este periodo de reflexión de RN con el objetivo de poder marcar desde ya un contrapunto a la UDI y Evópoli. Las ideas fuerza que plantearán al país son la principal encrucijada que tiene RN, dado que, eventualmente, buscarán el desmarque de sus históricos socios. ¿Seguir situándose en la centroderecha? Ese es un debate que probablemente se vendrá fuerte en los próximos meses.

La decisión que se tome, en todo caso, recalcan, podría afectar en el devenir de la Convención Constitucional y los pocos meses clave que quedan previo al plebiscito. En Chile Vamos, de hecho, reconocen que el episodio de la mesa del Senado ha tensionado a los convencionales, que en esta instancia estaban agrupados de dos maneras: UDI-Republicanos y RN-Evópoli.

No solo eso, en el bloque están conscientes de que el actuar de la derecha en el Senado será clave en este gobierno de Gabriel Boric. Este martes, la recién asumida jefa de comité de RN, Paulina Núñez, dialogó en el Senado con su homólogo UDI Iván Moreira. “Tenemos que tener una coordinación legislativa con todos los jefes de bancada del Senado, es importante que se le dé tranquilidad al país y se logren los grandes acuerdos. No habrá distingo entre uno u otro partido, la primera meta es actuar unidos los 12 senadores de RN”, dijo Núñez.

Extimonel de RN Rafael Prohens: “Irse al centro y seguir llamándose centroderecha no tiene ninguna lógica”

El senador RN Rafael Prohens -expresidente de la colectividad- es quien sostiene que RN debe abandonar Chile Vamos. En conversación con T13 da cuenta de su postura.

“Hay una preocupación en RN. Se suponía que este trabajo de la presidencia del Senado se venía haciendo desde enero, siempre se habló de trabajar en bloque y finalmente esto no resultó por la situación que todos conocemos. Eso nos pone en una tarea muy difícil a nosotros como partido sobre qué vamos a hacer. Esta etapa de reflexión me parece adecuada, porque los dirigentes tienen que reflexionar respecto a este materia y resolverlo, como lo dijo el presidente Chahuán, este primero de mayo en el consejo general”, comienza señalando.

Y continúa: “Hay un análisis profundo en RN: si nos vamos a retirar de la coalición, tiene que ser para proponer al país algo distinto de lo que hemos hecho hasta hoy. Si nos vamos a retirar para estar en la misma situación, no tiene razón de ser. Ese es el gran desafío que tienen los militantes y el consejo general de proponer el camino a seguir y la propuesta nueva que le vamos a hacer al país en caso de salir de Chile Vamos.

—Si es que llegan a abandonar Chile Vamos, ¿la idea es seguir situándose políticamente en la centroderecha?

—Si nos vamos a retirar de Chile Vamos, no podemos seguir ocupando el nombre con el cual nos hemos identificado en el pasado. Irse al centro y seguir llamándose centroderecha no tiene ninguna lógica. Me gusta mucho cómo se han perfilado los partidos de centro en Europa. En ese sentido el objetivo es que RN busque un camino que le dé importancia al mundo del desarrollo, al empresarial, pero más fiscalizado y controlado, que no permitan estas colusiones que tanto daño han hecho este país y que las personas que lo hagan, tengan las sanciones que correspondan. En Estados Unidos, por ejemplo, la persona que se colude, tiene 15 años preso, una multa tremenda y pierde la empresa. A Chile le falta eso para darle más tranquilidad a este país respecto a que el empresariado va a ser correcto. Y por otro lado, un Estado que proteja a la sociedad, a la gente más necesitada y que pone todos sus esfuerzos ahí. El centro deben ser las personas, no si la institución es privada o pública. Hoy estamos cometiendo el error de esta burocracia tremenda, donde hay frustración de las personas que van a pedir hora a un consultorio y pasan años sin que resuelvan sus problemas.

—¿Usted ve una preocupación generalizada entre los senadores de RN respecto al rumbo político que deben tomar?

—Hay una mayoría que tiene definido un camino, en la comisión política también está bien definido. Y bueno, aún no conozco la opinión de los consejeros generales porque aún no hemos conversado. Pero hay personas bien radicales que dicen ‘no más’. Esto no es un tema aislado, esto ha pasado en reiteradas oportunidades. Siendo RN quien tiene la posibilidad de ocupar la testera, no se ha podido. El más simbólico fue cuando don Sergio Onofre Jarpa tenía la posibilidad de ser presidente del Senado y se negoció para que fuese don Gabriel Valdés y don Beltrán Urenda como vicepresidente. Primer antecedente. Segundo: Cristián Monckeberg fue bloqueado ahora también en la Convención Constitucional. La UDI ha sido un impedimento para que RN ocupe cargos importantes. Hace unas semanas vimos una carta de Pablo Longueira que retrotrae lo del pasado: esta idea de que se necesita gobernabilidad para el país, como si nosotros no entregáramos gobernabilidad a Chile.

—No hay elecciones populares en el horizonte, ¿es una buena razón para dejar Chile Vamos y comenzar a delinear con tiempo un nuevo camino político?

—Chile Vamos es solo un pacto electoral, no tenemos nada común. Nos juntamos solo por un pacto electoral y ahora este pacto en el Senado no resultó, nos sentimos pasados a llevar y esto nos abre la puerta a tener una nueva mirada y preguntarnos: ¿estamos bien ubicados en el sector que hoy estamos? ¿Tenemos que presentarle una alternativa al país? Yo estoy por esto último. Tenemos un desafío mayor, no nos basta con ser el partido más grande, con tener la bancada de diputados y senadores más grande, sino que finalmente tenemos que representar a la gente y trabajar por sus necesidades que quedaron de manifiesto el 19 de octubre de 2019: pensiones, vivienda, salud, entre otras.