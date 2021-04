DC se abre a analizar acusación contra Piñera y pide que mandatario corrija su "porfía"

Para avanzar al Senado el libelo necesita 78 votos afirmativos en la Cámara de Diputados. Este viernes habría un primer borrador del texto.

A través de una declaración difundida mientras el Senado discute el tercer retiro del 10%, la Democracia Cristiana anunció que conformará un equipo jurídico para analizar una acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera.

Después de que el Ejecutivo presentó su requerimiento ante el Tribunal Constitucional para frenar la iniciativa de transferencias excepcionales desde los fondos de pensiones, el debate por una eventual acusación ha tomado fuerza y la oposición ya redacta un borrador.

Hasta ahora, la acusación -que podría terminar con la remoción del mandatario- era impulsada, entre otros, por el diputado DC Gabriel Silber, pero no contaba con un pronunciamiento oficial de su partido.

"La DC actuará con la mayor unidad posible ante una eventual acusación constitucional. La bancada conformará un equipo jurídico y político para estudiar seriamente los fundamentos que existen para avanzar en la eventual acusación", se señala en el comunicado de la bancada.

Allí se emplaza a Piñera para que "reconozca y corrija su inacción y porfía para entregar ayudas universales y efectivas para las familias".

También se le pide "reconocer las facultades que tiene el Congreso y que se pronunció por abrumadora mayoría en favor del tercer retiro de los fondos de pensiones, asimismo, a respetar la alternativa que tienen las personas de resolver esta crisis con el uso de sus ahorros previsionales".

En cuanto a los plazos, la oposición espera tener un primer borrador del texto este viernes. Sea cual sea el fundamento del libelo, este requerirá de 78 votos en la Cámara para avanzar al Senado.

Gobierno califica de "antidemocrático" eventual libelo

En relación a la ofensiva de la oposición, el ministro vocero, Jaime Bellolio, manifestó que "es absolutamente antidemocrático el acusar a un Presidente de la República por hacer uso de sus facultades constitucionales".

"Queremos hacer un llamado a la responsabilidad política, no es responsable que el día de ayer un grupo de parlamentarios diga que no va haber una acusación constitucional, porque no hay ningún fundamento para hacerlo y el día de hoy lo hagan simplemente, porque en Twitter el hashtag era ese", sentenció.