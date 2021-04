Acusación contra Piñera: Oposición alista borrador y gobierno califica ofensiva de "antidemocrática"

Este miércoles diputados se reunieron a evaluar los antecedentes de un eventual libelo contra el Mandatario, tras el ingreso de requerimiento ante el TC por tercer retiro del 10%.

Una reunión sostuvieron este miércoles en el Congreso representantes de las bancadas de la oposición. El objetivo: analizar los fundamentos de una eventual acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera.

Aunque la medida había sido planteada hace varios días por parlamentarios del bloque, esta se reactivó luego de que La Moneda ingresara ante el Tribunal Constitucional un requerimiento que busca frenar el tercer retiro del 10%, iniciativa que ya fue aprobada en la Cámara y que este jueves se votará en el Senado.

Si bien el recurrir al TC forma parte de las atribuciones de La Moneda, en la oposición estiman que esta decisión habría configurado un "abandono" de la ciudadanía en medio de la nueva ola de casos de coronavirus.

"Este es un conjunto de decisiones del Gobierno, del Presidente, que tienen a la gente con la indignación, con la rabia acumulada, con el malestar que hemos visto en los días previos y que probablemente se van a seguir viendo", explicó el diputado PS Leonardo Soto, uno de los impulsores del eventual libelo.

En tanto, el jefe de bancada de este partido, Marcelo Schilling, afirmó que se encuentran "analizando causales en función del artículo primero, inciso 5 de la Constitución, que el Mandatario dice tanto defender" Esto, dijo, "por no dar protección económica, sanitaria y social a la gente.

En cuanto a los plazos, la oposición espera tener un primer borrador del texto este viernes. Sea cual sea el fundamento del libelo, este requerirá de 78 votos en la Cámara para avanzar al Senado. Hasta ahora el escenario es incierto, dado que legisladores de la DC, entre ellos el jefe de bancada Daniel Verdessi, han expresado sus dudas.

Gobierno califica de "antidemocrático" eventual libelo

En relación a la ofensiva de la oposición, el ministro vocero, Jaime Bellolio, manifestó que "es absolutamente antidemocrático el acusar a un Presidente de la República por hacer uso de sus facultades constitucionales".

"Queremos hacer un llamado a la responsabilidad política, no es responsable que el día de ayer un grupo de parlamentarios diga que no va haber una acusación constitucional, porque no hay ningún fundamento para hacerlo y el día de hoy lo hagan simplemente, porque en Twitter el hashtag era ese", sentenció.

En tanto, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, remarcó que para el Ejecutivo el tercer retiro es "una mala política pública".

Si bien el gobierno ingresó este martes el requerimiento, su tramitación en el TC podría tomar varias semanas. Mientras tanto, el Congreso podrá seguir debatiendo el texto, que este jueves se votará en general y particular en el Senado.