Kusanovic: "Todos los ciudadanos que cumplen con las leyes tienen el derecho a tener un arma"

"Es una utopía el pensar que se va a eliminar la delincuencia eliminando las armas. Lo que es mucho más fácil es que los ciudadanos honrados entreguen sus armas, pero los delincuentes nunca las van a entregar", manifestó el senador en T13 Noche.

En su primera Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric solicitó colaboración al Congreso Nacional para avanzar en la prohibición de armas en Chile.

"La violencia armada no será tolerada en nuestro país y por eso nuestro programa 'Menos Armas, Más Seguridad' propone la limitación radical de su acceso legal", señaló en la instancia.

"Desde ya le solicito a este honorable Congreso todo el apoyo para aprobar una ley que nos permita avanzar hacia la prohibición total de tenencia de armas , prohibición total de la tenencia de armas", recalcó.

El mandatario afirmó que "este proyecto de ley que presentaremos prontamente al Congreso tiene el deber de fortalecer la institucionalidad a cargo de la fiscalización. De igual forma, y en conjunto con las instituciones policiales, vamos a incrementar las fiscalizaciones para desbaratar a las organizaciones dedicadas al tráfico ilegal de armas. Un Chile sin armas es un Chile más seguro".

El senador Alejandro Kusanovic conversó sobre este tema en una nueva edición de T13 Noche junto a Álvaro Paci.

El parlamentario afirmó que posee armas y está a favor de la tenencia responsable de estas para defenderse de la delincuencia. Sobre la prohibición de estas para la ciudadanía, el senador afirmó que "todos los ciudadanos que cumplen las leyes de la República tienen derecho a tener un arma. Acá en la zona sur se cría desde muy niño el contacto con las armas y hay una tenencia responsable y legal. Es una utopía el pensar que se va a eliminar la delincuencia eliminando las armas".

"Lo que es mucho más fácil es que los ciudadanos honrados entreguen sus armas, pero los delincuentes nunca las van a entregar y siempre las van a tener porque se las ingenian para obtenerlas de alguna manera", agregó.

Sobre la prohibición total de la tenencia de armas por parte del Gobierno, el senador manifestó que "me parece una utopía. Al final se van a desarmar a las personas que cumplen las leyes y son estas las que deberían generar la justicia y el orden junto con las fuerzas policiales. Habría que desarmar y meter preso a quien las utiliza para un delito. Tendría que haber un castigo muy grande".

"Acá ya se prohibieron las armas de fogueo porque los delincuentes las adulteraron. Hoy en día un ciudadano honesto no tiene derecho a tener un arma de fogueo porque hay mucha gente que le tiene miedo a las armas de verdad. Son personas que podrían tener un arma de fogueo para asustar pero no pueden porque se prohibieron y esa no es la solución", agregó.

Alejandro Kusanovic aseguró que "lo que hay que hacer es darle una sanción ejemplificadora a quien adultere un arma o utilice una para cometer un delito. Tiene que haber un castigo de este tipo para que nadie más lo haga".

¿Cómo controlar el acceso a un arma?

Uno de los argumentos por parte del Gobierno para impulsar esta ley es un supuesto descontrol en la tenencia de armas en la sociedad. Un ejemplo de esto sería la balacera ocurrida en una fiesta el fin de semana en Espacio Riesco, la que dejó a cuatro heridos.

En relación a cómo controlar el acceso a un arma, el senador afirmó que "yo tengo varias armas y estoy permanentemente controlado. Me han venido a revisar varias veces. Tuve que dar exámenes de conocimiento de las leyes y armas. Yo creo que todas las personas que tienen armas también pasan por lo mismo. Acá el problema son los delincuentes, quienes no están controlados".

"Yo creo que la ley podría haber mejorado porque se les podría haber pedido un examen práctico al año, que la persona haga práctica certificada del uso del arma. Yo creo que es bueno que la gente no les tenga miedo a las armas", finalizó.