De Urresti: "Si no hay un plan económico de ayuda para la ciudadanía, vamos a tener quinto retiro"

Por T13 COMPARTIR



martes 12, abril 2022 2:50 Hrs

"Yo no estoy enamorado de los retiros. Creo que no es una buena política de fondo, no podemos pagar las crisis con nuestros ahorros, porque en definitiva todos nos vamos empobreciendo al sacar ese 10%", aseguró el senador PS en T13 Noche.