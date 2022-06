Los argumentos de los diputados republicanos para presentar acusación constitucional contra Siches

Fuentes consultadas por T13 apuntan que desde la bancada republicana afirman que no se trata "de una acusación personal", sino que contra la institución del Ministerio del Interior.

Este miércoles, la bancada del Partido Republicano impulsó una acusación constitucional contra la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches.

Según acusan desde el sector opositor al Gobierno del Presidente Gabriel Boric, el libelo acusatorio se impulsa contra la secretaria de Estado "por comprometer gravemente el honor de la nación, la seguridad de la nación, por infringir la Constitución y las leyes y por haber dejado éstas sin ejecución".

El libelo acusatorio contempla 159 páginas divididas en siete capítulos.

Fuentes consultadas por T13 apuntan que desde la bancada republicana afirman que no se trata "de una acusación personal" contra Izkia Siches, sino que "en contra de la institución del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que hoy recae en una persona específica y las responsabilidades que ese cargo conlleva".

De igual manera, argumentan que la acusación se basaría por hechos como el retiro de querellas presentadas por ley de seguridad interior del Estado contra acusados por delitos graves en el "Estallido Social" y la desarticulación de la división jurídica del Ministerio.

Esto sumado a la "inejecución" de la ley al no denunciar hechos constitutivos de delitos como el que acusan fue un atentado contra la ministra y su comitiva en Temucuicui; y haber comprometido el honor de la nación al utilizar el concepto Wallmapu para referirse a territorio chileno y argentino.

Otro de los argumentos esgrimidos de parte de la bancada republicana tiene que ver con entregar información inexacta respecto a la expulsión masiva de ciudadanos venezolanos, la incautación de armas a nivel nacional o las víctimas civiles en La Araucanía.

Además de, según su versión, dejar sin aplicar la ley de migración y extranjería; omitir la presentación de denuncia y querellarse contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, por llamar a la resistencia armada contra el Estado de Chile; y por ignorar resultados y recomendaciones de la aplicación del Estado de Emergencia.

El diputado Mauricio Ojeda, manifestó que "vivimos una de las peores crisis de las que tengamos recuerdo en la historia de nuestro país en materia de seguridad (...) los conceptos que más se escuchan en nuestro país lamentablemente son muertes, secuestros, sicarios, cartel de Aragua, cartel de Sinaloa, terrorismo, balas locas, asesinatos y muerte. Todos estos conceptos que son realmente terrible para nuestro país, para Chile, y que no tienen distinción ni color político".

"Esta es una acusación en contra del cargo de ministra del Interior, que es la responsable de evitar que cada uno de los calificativos que he usado hoy (ocurran). Es la responsable de la seguridad y no ha estado a la altura, no ha hecho su trabajo", agregó al respecto.

Por lo pronto, se desconoce si la acusación constitucional contra la ministra Izkia Siches contará con el respaldo necesario de otros parlamentarios para poder avanzar.