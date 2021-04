Bellolio y acusación contra Piñera: "Los chilenos saben que eso no es más que una jugarreta"

El ministro secretario General de Gobierno además indicó que la acusación constitucional "tiene una gravedad, que es esta idea de pretender terminar los mandatos presidenciales antes por razones políticas".

El pasado viernes la oposición confirmó que preparará una Acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, esto luego de la decisión del Gobierno de ingresar al Tribunal Constitucional (TC) el proyecto del tercer retiro de AFP que la Cámara de Diputados aprobó y despachó durante esta jornada.

Sobre este tema se refirió en Tele13 Radio el ministro secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio, quien dijo que la acusación contra el Mandatario "no tiene ningún sentido ni fundamento".

"Los chilenos saben que eso no es más que una jugarreta que no tiene ningún sentido ni fundamento, pero tiene una gravedad, que es esta idea de pretender terminar los mandatos presidenciales antes por razones políticas, por diferencias en política pública, no por el hecho de haber faltado a la constitución", explicó.

Asimismo, comentó que la oposición "tuvo que cambiar como tres veces de excusa para decir por qué querían acusar constitucionalmente [al Presidente]".

Si bien dijo que que esperan que la acusación "se caiga", aclaró que como gobierno no van a condicionar el diálogo. "Queremos es que haya un diálogo que sea fructífero con todas aquellas personas que estén disponibles a llegar a acuerdos en beneficio de las personas", precisó.

En ese sentido, hizo mención a que existe una "izquierda ultra radical", la que se encarga de "votar en contra del plebiscito, trata de cambiar las reglas a último minuto, amenaza con rodear la convención y promueve la violencia".

"Con ellos obviamente va a ser mucho más complejo [dialogar] pero nosotros no le vamos a cerrar la puerta a nadie que esté disponible a conversar por el bien del país", cerró.