Boric al Frente Amplio: "Tenemos que responsabilizarnos de lo que pasó en la Convención y aprender"

El Presidente abordó el resultado del plebiscito constitucional y aseguró que "faltó más diálogo con las causas y los sectores populares".

El Presidente Gabriel Boric participó la tarde de este viernes en el foro "El reto social de América Latina", en el que fue entrevistado por la directora del Diario El País, Pepa Bueno.

En la instancia, al mandatario se le preguntó sobre el resultado del plebiscito constitucional del pasado 4 de septiembre, en el que se impuso por un amplio margen la opción Rechazo.

Agencia Uno - Presidente Gabriel Boric

Al respecto, aseguró que "no es misterio para nadie que me hubiera gustado que se aprobara el texto, pero creo que tenemos una oportunidad. Y creo que nuestro gobierno ha entendido que, para que esa oportunidad se materialice, es imperativo reconectar con las necesidades y prioridades urgentes de la gente".

" Desde la izquierda no podemos solamente ofrecer promesas escatológicas de mundos por venir a costa del presente. Entonces no me cabe duda que vamos a llegar acuerdo en el proceso constituyente y que vamos a tener una nueva Constitución nacida en democracia sobre la cual nos vamos a sentir orgullosos. Seguramente en algunos aspectos tendremos que ir más lento que a lo que algunos nos gustaría", agregó.

En esa misma línea, aseguró que "una de las cosas que se conversaron en la Convención es que el texto propuesto -que a mi me hacía mucho sentido- no logró convocar a la mayoría de los chilenos y chilenas por una serie de factores".

"Entre estos, están incluidas campañas de desinformación muy violentas hasta un error de comprensión por parte de la mayoría de la Convención, de la cual nosotros somos parte. Nosotros, como Frente Amplio, fuimos parte de la Convención. Y como proceso histórico también tenemos que hacernos responsables de lo que pasó ahí y aprender ", añadió Boric.

A su vez, sostuvo que "si no miramos, vamos a meter abajo de la alfombra ese aprendizaje. Siempre hay que buscar incesantemente los equilibrios. Y los equilibrios no están en los bordes de los péndulos".

"Cuando se ganó el plebiscito de entrada 80/20, más aún cuando la derecha no logra el tercio, los sectores progresistas sacan 2/3 de la Convención y muchos pensamos que estaba todo listo para poder avanzar todo lo lejos que queramos", agregó.

No obstante lo anterior, Boric adviritó que "pero creo que en ese momento hubo una disociación y no la hablo con ajenidad: faltó más diálogo con las causas y los sectores populares. Entonces yo discrepo profundamente con quienes ningunean o tontean a quienes no tomaron la opción que ellos hubiesen preferido".