Boric por Siches: “No me cabe duda que va a tener otros espacios para colaborar en el gobierno”

El Presidente de la República descartó que haya sido un error incluir a la exministra del Interior en el gobierno, e incluso aseguró que podría volver a colaborar en el Ejecutivo.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, valoró la labor que tuvo la exministra del Interior Izkia Siches en su gobierno, e incluso aseguró que podría volver a ser parte del Ejecutivo en un futuro.

En diálogo con la directora del diario español El País, Pepa Bueno, en el foro El reto social de América Latina. Reformas, derechos y diálogo social en Chile y América Latina, impulsado por El País y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), en Santiago, Boric descartó que haya sido un error incluir a Siches en su gobierno.

“Es muy doloroso porque siempre se forman complicidades, recién estaba hablando con ella. Yo estoy muy orgulloso de haberla considerado. Sé que ella hizo un gran esfuerzo y no me cabe duda de que va a tener otros espacios para colaborar en el futuro en el gobierno, y no solo ella, sino de seguro otras personas que salieron en este cambio de gabinete”, dijo al ser consultado por su exministra.

Agencia Uno - Presidente Boric y Canciller Urrejola

“Es parte de lo ingrato de la política, y todos nuestros colaboradores saben que están ahí, y que en cualquier momento pueden salir”, añadió.

Recordemos que Siches fue ministra del Interior desde el inicio del Gobierno de Boric en marzo de este 2022 hasta principios de septiembre, después de la derrota del Apruebo en el plebiscito, y protagonizó algunas polémicas, principalmente con la oposición.

El jefe de Estado también se refirió a la llegada de la actual ministra del Interior, Carolina Tohá, la que valoró por su conexión con los sectores que representan a la exConcertación.

“Nuestra generación se formó de una manera sin diálogos con quienes habían tenido antes cargos de responsabilidad en la historia de Chile, entonces fue muy intuitivo. Yo, una de las cosas que aprendí, es que es necesario romper los fantasmas y generar ese vínculo; y en eso, el aporte que está haciendo hoy Carolina Tohá, por ejemplo, como ministra del Interior, es tremendamente importante”, resaltó.