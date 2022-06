Boric a empresarios canadienses: “Algunos dicen que seremos el próximo Maduro y eso no es verdad”

El Presidente de Chile le habló a un grupo de empresarios canadienses con el objetivo de incentivar la inversión en nuestro país. Boric prometió responsabilidad económica y fiscal en los cambios que impulsa su gestión.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, le habló este lunes a un grupo de empresarios canadienses, en la breve visita que tuvo al país de Norteamérica en la previa a la Cumbre de las Américas que se desarrollará esta semana en Estados Unidos.

Luego de sostener una reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, Boric le habló a los empresarios canadienses y prometió buenas relaciones diplomáticas, además de desmitificar algunas acusaciones que dijo que habían en su contra.

“Algunos dicen sobre mí o sobre nuestro gobierno que seremos el próximo Maduro o cosas por el estilo: eso no es verdad. Nosotros realmente creemos en la democracia, nosotros realmente estamos comprometidos con el respeto a los derechos humanos, nosotros queremos un Estado más fuerte, pero un Estado más fuerte no es posible sin el sector privado”, dijo el Presidente Boric.

“Nuestro gobierno está muy entusiasmado por promover la colaboración entre el sector público y el privado, para mejorar las relaciones diplomáticas y hacerlas más inclusivas que antes”, añadió.

Revisa las declaraciones de Boric ante los empresarios canadienses:

En la misma exposición, el Presidente destacó el rol que cumple y cumplirá el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y también desestimó algunas acusaciones que había en su contra.

“Nosotros creemos que el único camino es avanzar en cambios profundos con responsabilidad fiscal. Nuestro ministro de Hacienda fue antes presidente del Banco Central. Algunas personas en la izquierda me decían ‘¿por qué pondrás a Mario Marcel como ministro de Hacienda?, él es neoliberal’. No, él no es neoliberal”, aseguró Boric.

“La responsabilidad económica y fiscal no es algo de la derecha. Estamos comprometidos con proveer reglas claras, transparentes y confiables para la inversión así como lo hemos hecho de manera sostenida en las últimas décadas”, complementó.