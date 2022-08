Boric y conflicto en La Araucanía: "En un comienzo hubo algo de voluntarismo en cómo abordarlo"

El Presidente se refirió al cambio de postura del gobierno en cuanto a decretar Estado de Excepción en la zona, pero recalcó que "la solución va a pasar por un diálogo político".

El Presidente Gabriel Boric se refirió a la situación en La Araucanía, a propósito de los hechos de violencia que se se han producido en el último tiempo en la zona.

En una entrevista con Revista Time, el mandatario abordó la política de diálogo que ha buscado implementar el Ejecutivo desde marzo pasado.

Agencia Uno - Ministra Izkia Siches Lee También > [Confidencial] La amenaza de la CAM de revelar contactos con Llaitul revuelve las aguas en La Moneda

En este sentido, se le consultó sobre su cambio de opinión por la situación, debido a que como diputado se oponía a los estados de excepción pero como Presidente decretó uno en la Macrozona Sur.

Sobre este punto, Boric aseguró que "yo creo que efectivamente en un comienzo hubo algo de voluntarismo en cómo abordarlo. Pero yo sigo convencido de que el estado de excepción no es la solución".

"Nosotros tuvimos que decretar estado de excepción porque efectivamente teníamos problemas de seguridad muy grandes. Pero yo estoy convencido de que la solución va a pasar por un diálogo político con el pueblo Mapuche y el estado Chileno", añadió el Presidente.

Del mismo modo, relató que "se cumplen próximamente 200 años del tratado de Tapihue, que fue un tratado en 1825 entre el estado Chileno y el pueblo Mapuche que estableció cuál era la relación que iban a tener en ese momento. Yo creo que es momento de parlamentar".

"Desgraciadamente hay algunos grupos que no son representativos de todo el pueblo Mapuche pero que tienen poder de fuego, que no tienen ningún interés ni voluntad de diálogo, y a ellos—a quienes no tienen intención de dialogar y que utilizan la fuerza para tratar de imponer su punto de vista—tienen que enfrentarse al estado de derecho como corresponde a todos los chilenos", sentenció.