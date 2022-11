Boric y proceso constituyente: “En la sociedad hay consenso que la actual Constitución está agotada”

El mandatario dijo confiar en el trabajo que están llevando adelante los parlamentarios y parlamentarios, que están dialogando para proponer un nuevo proceso constituyente.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió, desde la región de La Araucanía, a los diálogos que llevan adelante los partidos políticos de todos los sectores, para comenzar un nuevo proceso constituyente.

“La prudencia me ha enseñado a no arruinar las negociaciones en curso, por lo tanto, yo confío en que los parlamentarios que están representando las distintas visiones políticas lleguen a un acuerdo que permita continuar con el proceso constituyente”, dijo el Presidente.

“La nueva Constitución de Chile, parte de base de que en nuestra sociedad hay un consenso de que la actual Constitución está agotada. Eso nadie lo discute. Y la gran mayoría de los que hicieron campaña por el Rechazo, lo hicieron comprometiéndose a una nueva Constitución, y en eso, hay un acuerdo mayoritario de la sociedad chilena”, añadió.

Este viernes, los partidos desde la UDI hasta el Partido Comunista (PC) cerraron el acuerdo para definir al “árbitro” del nuevo proceso constituyente, que se encargará de velar que los “bordes” o bases institucionales que ya fueron acordadas por los mismo partidos, se cumplan.

El jefe de Estado fue enfático en decir que un nuevo proceso constituyente es una necesidad y resaltó que respaldarán el acuerdo al que lleguen los representantes.

“Hay algunos que dicen que la Constitución podría no ser prioritaria en las encuestas. Hay muchas cosas que pueden eventualmente no ser prioritarias o entendidas como urgentes, pero que no por ello dejan de ser tremendamente importantes. La Constitución de la Unión Europea, por ejemplo, que en un momento se constituyó como la unidad del carbón y el acero a principios de los 50 no era prioritario para nadie en ese momento”, reflexionó el mandatario.

“Lo urgente, de lo cual como gobierno tenemos que hacernos cargo con gestión; seguridad, alza del costo de la vida, déficit de vivienda, no nos ciegue de mirar también al largo plazo”, agregó.