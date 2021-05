Diputados rechazan impuesto a "super ricos" y aprueban rebaja del IVA

Al no alcanzar el quórum requerido, la Cámara rechazó la reforma constitucional y solamente se aprobó la rebaja del IVA. El proyecto fue despachado a la Sala del Senado.

La Cámara de Diputadas y Diputados votó en particular la reforma constitucional que establece -por única vez- un impuesto a los "súper ricos" para financiar la renta básica de emergencia.

La renta básica de emergencia busca ayudar económicamente a las familias afectadas por la pandemia del COVID-19.

Agencia Uno Lee También > Impuesto a súper ricos: Comisión aprueba indicación para reducir IVA a ciertos productos esenciales

Al no alcanzar el quórum requerido, la Cámara rechazó la reforma solamente aprobando la rebaja del IVA. El proyecto fue despachado a la Sala, donde será debatido nuevamente por los senadores.

⭕️AHORA | Cámara despacha reforma que permite IVA diferenciado en el marco de la pandemia. El impuesto al patrimonio no alcanzó el quorum necesario de aprobación.



El proyecto pasa al Senado. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) May 18, 2021

La diputada Camila Vallejo acusó "contradicción de los parlamentarios de Chile Vamos, que aprobaron la idea de legislar pero rechazaron el impuesto a las grandes fortunas. Nuevamente protegiéndole el bolsillo al Presidente República, a sus amigos súper millonarios que en plena pandemia aumentaron su patrimonio".

"Lo que se está protegiendo acá es la riqueza acumulada de un grupo reducido de personas que no son más que mil 500 personas. La única buena noticia es que va a poder seguir su trámite legislativo porque una parte se aprobó, que es del IVA diferenciado", señaló Vallejo.

Vallejo recalcó que "el proyecto va a seguir en el Senado y vamos a ir a pelearlo allá sin lugar a dudas".

Por otro lado, el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) señaló que "nos querían obligar a votar una fórmula que no funciona, que no recauda, que la mayoría de los países no la tienen porque es carísimo".