Vallejo y retorno de Bachelet: "Me imagino que tendrá interés de ser parte de un momento histórico"

La ex Presidenta de Chile anunció que no se presentará para un segundo periodo como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. La ministra vocera de gobierno apuntó a su intención de ser parte del Plebiscito del próximo 4 de septiembre.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet , anunció este lunes en Ginebra que no se presentará para un segundo mandato .

La ex Presidenta de la República manifestó junto con el anuncio que “es tiempo de volver a Chile".

Al respecto, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, manifestó durante esta jornada en La Moneda que “sin lugar a dudas, nosotros valoramos el trabajo que desempeñó la ex presidenta Michelle Bachelet en un cargo tan importante a nivel internacional, representando no sólo a las mujeres, sino que a una fuerte y comprometida agenda en materia de Derechos Humanos”.

Horizonte Ciudadano - Bachelet y Boric en diciembre de 2021 Lee También > El mensaje del Presidente Boric a Bachelet después de que ella anunciara su regreso a Chile

“Obviamente ella como ex presidenta, yo me imagino que cualquier ex presidente tendrá el interés de ser parte de un momento histórico de cara al Plebiscito del 4 de septiembre , sea cual sea las posiciones de los ex o las ex presidentas en esta materia, de cómo vayan a votar”, continuó.

“Pero comprendemos absolutamente la intención de ser parte de este momento histórico y poder vivirlo en compañía de sus seres queridos”, agregó la vocera.

Finalmente, Camila Vallejo recalcó que “más allá de valorar el rol que ha tenido, y que tuvo a nivel internacional como Alta Comisionada, también comprender lo importante que es para una ex presidenta ser parte de este momento histórico”.