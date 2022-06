Canciller confirma que Presidente Boric fue invitado al G-20

La Ministra de Relaciones Exteriores destacó la participación del mandatario en la Cumbre de las Américas, en donde el Presidente Biden invitó a que Chile lidere un grupo de trabajo internacional para poder enfrentar el alza del costo de la vida.

La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, se refirió a la segunda gira internacional del Presidente Gabriel Boric -en que visitó Canadá y Estados Unidos-, la que calificó como “una gira redonda”.

Durante la semana pasada el mandatario se reunió con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en Ottawa y participó en la IX Cumbre de las Américas en Los Angeles, Estados Unidos en donde mantuvo además una reunión bilateral con el Presidente Joe Biden.

En la cita internacional, el Presidente Boric criticó la decisión de Estados Unidos de no invitar a algunos países cuyos regímenes no respetan la democracia y los Derechos Humanos, comentando que “acá deberíamos estar todos y no estamos todos. No me gusta la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua”.

En entrevista con Mesa Central, la canciller Urrejola aseguró que "el Presidente Boric planteó el punto de la exclusión, p ero el punto central fueron los demás mensajes que entregó ".

Respecto a la relación del mandatario con el Presidente Biden, comentó que “no hay dos almas en la política exterior, esas son interpretaciones”.

"Hay tan buen trato (con EE.UU.) que hubo una bilateral con el Presidente Biden . No todos los presidentes de la región pudieron tener una bilateral con el presidente Biden", agregó.

En esta líneala canciller destacó que "fue el presidente Biden quien invitó al Presidente Boric a que generemos un grupo de trabajo, liderado por Chile, para poder enfrentar el alza del costo de la vida".

En la misma instancia se refirió al momento en que el Presidente criticó la “ausencia” de EEUU en la Coalición Américas por la Protección del Océano, estando el senador estadounidense John Kerry presente en la instancia: “Este lapsus fue tan insignificante, que el senador Kerry me buscó para confirmar la participación del presidente Boric al foro de las grandes economías del G-20".

La canciller habló además sobre la inversión extranjera en el país, la que había sido ampliamente comentada durante el proceso constituyente, señalando que tras la presentación del borrador de la nueva Constitución " varios inversionistas canadienses me dijeron 'nosotros no pensamos irnos de Chile' ".

Por último, Urrejola se refirió a las conversaciones sobre la situación migratoria en el continente, diciendo que "lo que firmamos 20 países de la región fue una declaración migratoria (...) Se establece la perspectiva de la regularización de la migración y de derechos humanos de las personas migrantes".

Sobre la fórmula de cuotas para migrantes, la autoridad aseguró que el presidente "lo dijo al inicio del Gobierno como uno de los mecanismos, pero no lo planteó directamente".

