Cariola acusa ataques de misoginia y anticomunismo tras bajar candidatura para presidir la cámara

La diputada del PC aseguró que hubo “persecución y asedio” por defender sus convicciones, pero confirmó que su voto estará disponible para que el oficialismo siga controlando la mesa directiva de la cámara, pese a que no sean ellos quienes estén al frente.

La diputada Karol Cariola realizó sus descargos luego que el Partido Comunista (PC) decidiera no presentar su candidatura para la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados para no poner en riesgo el control de la mesa directiva de la corporación por parte del oficialismo.

La parlamentaria acusó ataques de “misoginia” y “anticomunismo” de parte de quienes no querían que ella fuese la presidenta de la cámara baja, pese al acuerdo al que habían llegado partidos de Apruebo Dignidad, el Socialismo Democrático, la Democracia Cristiana (DC) y el Partido de la Gente (PDG).

“Es una situación lamentable, ya que una vez más nos toca vivir las consecuencias de la persecución y asedio por defender nuestras ideas y convicciones”, expresó Cariola mediante un comunicado.

Teillier y baja de Cariola: "Esperamos mantener la mesa de la cámara para el oficialismo"

Primero fue el PDG y luego la DC quienes pusieron en duda su respaldo a Cariola, pese al acuerdo administrativo. Desde la falange dijeron que no apoyarían a un diputado o diputada del PC por el respaldo que hubo por parte de algunos representantes de ese partido a la querella que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra del militante DC y ex director del INDH Sergio Micco, a quien se acusa de “encubrir” violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.

"No me arrepiento de las luchas que hemos dado, es por esto que como partido no podemos permitir, ni aceptar, el intento de obligarnos a poner en duda las violaciones a los DDHH que se cometieron durante la revuelta popular de octubre", dijo Cariola sobre el tema.

Desde el PDG habían cuestionado su rol al frente de la campaña del Apruebo en el plebiscito constitucional, pero la diputada dijo estar “orgullosa” de haber encabezado esa opción que fue derrotada el 4 de septiembre.

“Esta vez no seré yo quien asuma la presidencia de la cámara y nuevamente valoro y agradezco a quienes me expresaron apoyos y saludos. Lamentablemente, para las mujeres el camino para ocupar espacios de poder político siempre ha sido más difícil, arduo e incluso doloroso. Soy parte de quienes hemos logrado romper algunas de esas barreras, pero claramente aún no es suficiente”, explicó.

Desde el Partido Comunista explicaron que la decisión de bajar la candidatura de Cariola es para evitar divisiones y lograr que sea el oficialismo quien siga controlando la mesa directiva de la cámara baja para que así el Ejecutivo pueda avanzar en los proyectos de transformaciones que buscan llevar adelante.