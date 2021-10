Goic reafirma intención de votar en contra del cuarto retiro: "Esto no es un capricho"

En conversación con Tele13 Radio, la senadora DC afirmó que es partidaria de terminar con el modelo de las AFP pero no a costa de terminar con los ahorros previsionales de las personas.

La senadora Carolina Goic (DC) explicó su negativa al cuarto retiro de las AFP, asegurando que dicha vía hace más difícil otorgar pensiones dignas a los trabajadores.

En diálogo con Tele13 Radio, la demócrata cristiana insistió en que su voto de rechazo a un cuarto retiro está decidido y no se trata de un capricho, sino que está fundado en los efectos negativos que tendrá en la economía.

"Todos los argumentos que he escuchado refuerzan mi decisión, esto no es un capricho, no es banal, sino que es un proceso de estudiar seriamente los impactos que tiene el cuarto retiro en circunstancias que es una discusión absolutamente distinta a la que tuvimos con los tres primeros retiros", explicó la senadora.

Y agregó: "Mi decisión es parte de un proceso de revisar, de tener antecedentes".

En relación a los malos comentarios que ha recibido por confirmar que votará en contra de un cuarto retiro, Goic señaló que no se hará cargo de las críticas. Asimismo, destacó que seguirá siendo partidaria de terminar con el modelo de las AFP, pero no a costa de terminar con los ahorros previsionales de las personas.

"Yo no me hago cargo de esas críticas. Fuimos con el senador Letelier los que encabezamos una propuesta que buscaba terminar con las AFP, y recibimos ácidas críticas de las AFP, entonces yo digo acá, yo soy de las que quiero terminar con los modelos de las AFP, pero eso no significa terminar con los ahorros previsionales de los trabajadores, son discusiones muy distintas", sostuvo.

En relación a la discusión que este lunes se retoma en la Comisión de Constitución, Carolina Goic expresó que es algo con lo que se debe terminar. "Yo creo que es una trampa porque hemos estado conversando de esto ya varias semanas y si no se le pone atajo vamos a seguir las semanas que vienen".

Y añadió: "Esta no es la vía de hacerse cargo de una reforma al sistema de pensiones, que es una discusión que tenemos hoy día sobre la mesa. Yo diría, mejor avancemos en lo que tenemos de tiempo en el parlamento en sacar la ley corta".

Finalmente y consultada sobre si existe la posibilidad de hacer un acuerdo de pensiones o de aprobar la ley corta de pensiones despues de las elecciones presidenciales o una eventual segunda vuelta, la senadora dijo que "el gobierno tiene la pelota en su cancha" en relación a aprobar una ley larga de pensiones.

"Si el gobierno quisiera sacarlo mañana lo podría hacer, pero evidentemente no, y no quiere tocar a las AFP, distinta es la discusión de la ley corta, donde está el proyecto con la firma y yo espero que eso lo aprobemos en las próximas semanas porque eso significa un aumento significativo para 545 mil adultos mayores", cerró.