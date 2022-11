Barriga arremete contra Vodanovic: “Maipú perdió una mamá y ganó un hijo que no tiene competencias"

La ex alcaldesa de Maipú criticó la gestión del actual jefe comunal a través de sus redes sociales.

La ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, afirmó que la comunidad “perdió una mamá y ganó a un hijo que no tiene las competencias”, en relación la actual autoridad Tomás Vodanovic.

La ex jefa comunal manifestó a través de Instagram que “yo creo que este es el único caso que yo conozco, no recuerdo ningún otro, en el que un alcalde le dé problemas y preocupaciones a la comunidad y no soluciones ”.

“De verdad que ya es demasiado, creo que van dos años que lleva en el cargo y que como dicen por ahí, otra cosa es con guitarra y no buscar responsabilidades en personas que no la tienen”, comentó.

Lee También > Contraloría objetó pagos por $872 millones a la Municipalidad de Maipú durante gestión de Barriga

En esa línea, Barriga indicó que “cuando uno hace asume un cargo, primero cuando uno es candidato, conoce la realidad a la que va a enfrentar”.

“Creo que, con todo el dolor de mi corazón, Maipú perdió una mamá que se preocupaba de sus necesidades, de las más pequeñas a las más importantes; y ganó un hijo que tiene que asesorar, guiar por el camino, que no tiene las competencias sino que más que darle preocupaciones a la comunidad, que lo encuentro vergonzoso”, añadió.

“Los vecinos eligen a una autoridad para que se haga cargo y para que dé soluciones, no para que preocupe a la comunidad con temas históricos, como es el del agua. Me gustaría que él transparentara que tiene un 0% de cumplimiento en el plan de desarrollo así como tantos temas que no ha resuelto, que no ha realizado, más que hablar de esta ex alcaldesa en medios de comunicación”, dijo, sin ahondar en más detalles.