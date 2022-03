Catrillanca refuta a Siches: "Si hubiese sabido que venía soy capaz de avisarle a las comunidades"

El padre del fallecido comunero señaló que no tuvo tiempo para conversar sobre el viaje de la ministra del Interior con integrantes de la comunidad Temucuicui.

El padre de Camilo Catrillanca, Marcelo Catrillanca, se refirió a los hechos ocurridos en las últimas horas en relación con la visita a La Araucanía de la ministra del Interior, Izkia Siches.

Mientras se encontraba en dirección a la comunidad Temucuicui, su comitiva fue interceptada por un grupo de desconocidos que realizaron disparos al aire , lo que motivó que tuvieran que interrumpir abruptamente su itinerario.

Al respecto, en conversación con Publimetro, Catrillanca señaló que "yo la verdad es que no tenía mucha información y también uno es incrédulo, porque por mucho tiempo nadie había venido a la comunidad. Esto aparecía como un sueño al despertar. Yo siempre he estado participando en algunas reuniones con el Gobierno, con gente del Presidente Boric, pero no estaba este asunto bien claro".

Consultado sobre si fue contactado por la ministra para comunicarle el viaje, Catrillanca indicó que "no, yo me enteré hoy en la mañana que ella efectivamente viajaba a la región. No lo tenía claro. Lo vi en la televisión. Si hubiese sabido , soy capaz de avisarle a todas las comunidades que son vecinas de que iban a pasar una comitiva del Gobierno, pero no tuve tiempo para conversar con nadie".

En relación a la visita de Siches, además indicó que "ellos venían por un tema puntual de la familia Catrillanca. Hay un poco de desconocimiento, creo, de las personas que pudieron actuar, porque venían solamente a visitar a la familia para conversar cuáles son los pasos a seguir"

"Porque creo que el gobierno tiene una deuda con la familia, por la muerte de Camilo y creo que hay un poco de desconocimiento y la gente no tenía entendido a qué venían. También queríamos abordar temas más profundos de la comunidad, la situación de los presos políticos mapuche y la situación de la devolución del territorio", sentenció.