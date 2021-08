Ministro Cerda y cuarto retiro del 10%: "Hay casi 4 millones de chilenos que ya no tienen saldo"

El ministro de Hacienda dijo, en conversación con Tele13 Radio, que un eventual cuarto retiro "no es la política correcta para ir en ayuda de los chilenos hoy día".

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, se refirió este martes al proyecto que busca un cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones, el que comenzará su trámite legislativo el 11 de agosto .

En conversación con Tele13 Radio, el Secretario de Estado, insistió en que "no es una buena idea" aprobar un cuarto retiro, ya que a la fecha hay casi 4 millones de chilenos que no tienen saldo en sus cuentas individuales.

"Vamos a pensar en un cuarto retiro y aquí hay casi 4 millones de chilenos que no tienen saldo en sus cuentas individuales de ahorro, esto significa que estas personas no van a poder tener acceso a esos retiros, en ese sentido, esa no es la política correcta para ir en ayuda de los chilenos hoy día", comentó.

Por lo mismo, Cerda dijo que para continuar en la línea de las ayudas, se está evaluando una extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal en base a varios criterios.

"Para extender el IFE hay que determinar qué es lo que pasa con la recaudación fiscal, qué es lo que pasa con el crecimiento y son cosas que tenemos que ir poniendo sobre la mesa. Nos gustaría tomar una decisión lo antes posible para poder eliminar la incertidumbre, sí, pero necesitamos ir teniendo un poquito más de información en ese sentido".

En relación a cuándo se podría tomar una decisión sobre la extensión de esta ayuda, el Ministro de Hacienda precisó que esperan hacerlo lo antes posible, sin embargo no dio una fecha concreta.

"Estamos recabando toda la información, y si llegado el momento sentimos que tenemos todos los datos, vamos a poder tomar la decisión [de extender el IFE] y aquí lo importante es que, mientras esto sea necesario, esto va a estar ahí", expresó.

Y añadió: "Necesitamos saber y tener un poco más de tranquilidad en qué es lo que va a pasar en materia de contagios, ver que los contagios se mantengan bajos, que la pandemia vaya retrocediendo y que el crecimiento y los datos de empleo nos estén mostrando algo más de mejores cifras sobre todo en materia de empleo".

Finalmente, detalló que si llegado el momento "vemos que no es tan necesario porque la economía se está reactivando, lo que sí vamos a ir apoyando todo ese proceso a través de mayores transferencias para las personas que estén empleadas, de forma de darle más incentivos para emplearse".