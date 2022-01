Chile Vamos envía carta a Presidente Boric: “Nos preocupan las expectativas que se han sembrado”

Desde la futura oposición dijeron que cumplirán un rol “justo, firme y responsable” y manifestaron también sus inquietudes ante el nuevo gobierno de Apruebo Dignidad.

Los partidos de Chile Vamos le enviaron una carta al Presidente electo, Gabriel Boric, a dos meses de que inicie su mandato, y le manifestaron sus intenciones como futura oposición y también sus “preocupaciones” por las “expectativas que ha sembrado” el nuevo gobierno y también la Convención Constitucional.

La misiva está firmada por los presidentes de los partidos Javier Macaya (UDI), Francisco Chahuán (RN), Andrés Molina (Evópoli) y Rodrigo Caramori (PRI), quienes, según informó La Tercera, esperan seguir actuando en bloque cuando sean oposición.

Agencia Uno Lee También > "No hay diferencias en Apruebo Dignidad": Boric a Jobet tras cuestionamientos a su coalición

"Quisiéramos expresarle a nombre de ese enorme grupo de votantes –que componen prácticamente la mitad del país– que ejerceremos una oposición justa, responsable y firme a su gobierno. Confiamos en sus convicciones democráticas, en el sentido de que siempre gobernará pensando en todos los chilenos: en los que lo apoyaron y los que no lo hicieron", dice el documento.

"Nos empeñaremos en colaborar en todo aquello que beneficie a nuestro país y, por cierto, plantearemos nuestros reparos en los asuntos que estimemos que no vayan en el sentido correcto. Encontrará en nosotros una instancia abierta a un diálogo franco, constructivo y directo. Estamos seguros de que sabrá valorar esa disposición y estará disponible a generar los espacios para aquello", agrega.

En la carta también se refieren a la Convención Constitucional, pese a que es un poder independiente del nuevo gobierno de Boric, y le endosan responsabilidad al Presidente electo por una Constitución que sea “ajena a todo revanchismo”.

“Nos preocupan las tremendas expectativas que se han sembrado en nuestros compatriotas tanto respecto del proceso constitucional como del gobierno entrante (…) más allá de nuestras diferencias, la ciudadanía espera respuesta eficaz y contundente a los dramas sociales que afectan a las familias", enfatizan.

"La ciudadanía espera una Constitución para todos los chilenos, ajena a todo revanchismo, que interprete los anhelos e ideas de los distintos sectores del país. Si tanto se argumentó que la Constitución tenía que estar fuera de la disputa política y que no tenía que responder a ningún ideólogo en particular, entonces lo razonable y coherente es que el resultado de este proceso constitucional no adolezca de los mismos vicios. Usted tiene una responsabilidad enorme en ese sentido", agregan.