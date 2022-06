Convención Constitucional: Polémica por exclusión de ex Presidentes en ceremonia final

Este lunes, Gaspar Domínguez se refirió al tema a través de su Twitter, donde manifestó que está de acuerdo con invitar a los ex mandatarios a la instancia.

El próximo 4 de julio, la mesa de la Convención Constitucional hará entrega del informe final del proyecto de la nueva Constitución al Presidente Gabriel Boric.

Un tema que ha causado polémica en el órgano constitucional es si se debe invitar a los cuatro ex Presidentes de la República a la ceremonia, algo que el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, negó que fuese posible por el aforo.

"Como consecuencia de las restricciones por el aforo, hemos tenido que definir quiénes van a asistir a esta ceremonia. Esta lista no incluye a ex autoridades ni ex Presidentes ", manifestó el vicepresidente el viernes 10 de junio.

Esta decisión causó gran incertidumbre en la oposición, quienes apuntan a que esto se debe al rechazo que tendría la izquierda al ex Presidente Sebastián Piñera.

El Vice Pdte @gdominguez_ tiene una obsesión por mentir o por creer que los chilenos son idiotas. Lo hace a diario inventando normas distintas a las aprobadas y ahora pretende que alguien crea que no se invita a 4 Ex Pdtes a ceremonia del 4/7 por “problemas de aforo”. — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) June 13, 2022

Este lunes, Gaspar Domínguez se refirió al tema a través de su Twitter, donde manifestó que está de acuerdo con invitar a los ex mandatarios a la instancia.

Mi postura personal es invitar a la ex presidenta Bachelet y a los ex presidentes Frei, Lagos y Piñera a la ceremonia de cierre de la convención.



La @convencioncl debe convocar sin distinción alguna. — Gaspar Domínguez (@gdominguez_) June 14, 2022

Polémica en la Convención Constitucional: Críticas por exclusión de ex Presidentes.



EN VIVO 📺#T13Noche » https://t.co/tdFda9tz69 pic.twitter.com/aAEjg1ZOME — T13 (@T13) June 15, 2022

El convencional del PC, Marcos Barraza, conversó sobre este tema en una nueva edición de T13 Noche junto a Álvaro Paci.

Sobre la invitación a los ex Presidentes, el convencional afirmó que "me parece que es racional invitarlos. Es parte de una conducta cívica que no puede ser pasada por alto. Creo que es parte de la historia y la continuidad de Chile".

Al ser consultado sobre la posible presencia en la instancia del ex Presidente, Sebastián Piñera, Marcos Barraza aseguró que "por su responsabilidad en la vulneración a los DD.HH. durante el Estallido Social puede que sea incómodo. Es indudable que él tuvo una responsabilidad en los hechos represivos en este periodo y en adelante. Es algo que va a estar permanentemente en la retina y en la memoria del pueblo de Chile".

En relación a la posibilidad de replantear las invitaciones a los ex mandatarios, el covencional comentó que "yo entiendo que lo que se acordó desde la mesa de la Convención Constitucional es que este jueves va a ver un intercambio desde la mesa para determinar a partir de las observaciones que se hicieron en el pleno. Yo creo que hay espacio para poder definir algo en el sentido de la invitación".