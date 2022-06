Barraza: "Si se aprueba la nueva Constitución hay que implementarla antes de pensar en cambiarla"

Sobre el plebiscito de salida, el convencional PC aseguró que espera que el ex Presidente Ricardo Lagos invite a la ciudadanía a aprobar el borrador constitucional.

El próximo 4 de julio, la mesa de la Convención Constitucional hará entrega del informe final del proyecto de la nueva Constitución al Presidente Gabriel Boric.

Un tema que ha causado polémica en el órgano constitucional es si se debe invitar a los cuatro ex Presidentes de la República a la ceremonia, algo que el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, negó que fuese posible por el aforo.

El convencional del PC, Marcos Barraza, conversó sobre este tema en una nueva edición de T13 Noche junto a Álvaro Paci.

Sobre la invitación a los ex Presidentes, el convencional afirmó que "me parece que es racional invitarlos. Es parte de una conducta cívica que no puede ser pasada por alto. Creo que es parte de la historia y la continuidad de Chile".

Al ser consultado sobre la posible presencia en la instancia del ex Presidente, Sebastián Piñera, Marcos Barraza aseguró que "por su responsabilidad en la vulneración a los DD.HH. durante el Estallido Social puede que sea incómodo. Es indudable que él tuvo una responsabilidad en los hechos represivos en este periodo y en adelante. Es algo que va a estar permanentemente en la retina y en la memoria del pueblo de Chile".

En relación a la posibilidad de replantear las invitaciones a los ex mandatarios, el covencional comentó que "yo entiendo que lo que se acordó desde la mesa de la Convención Constitucional es que este jueves va a ver un intercambio desde la mesa para determinar a partir de las observaciones que se hicieron en el pleno. Yo creo que hay espacio para poder definir algo en el sentido de la invitación".

"Aprobar para reformar"

Una de las frases que más suenan en quienes están a favor del borrador constitucional es "aprobar para reformar". Sobre la veracidad de esta, el convencional aseguró que "me parece que el legítimo que alguien quiera aprobar y luego perfeccionar la Constitución. El punto está que para que eso ocurra lo razonable es esperar que algunas instituciones primero se implementen antes de transformarlas".

"En mi opinión, no sería muy democrático que las Cámaras de las Regiones, que aún no existe, pudiese experimentar transformaciones sin que aún se hayan implementado", comentó.

"Creo que aprobar y reformar es absolutamente posible. El punto está que tiene que haber también una conducta democrática en el sentido de que si se aprueba la nueva Constitución, hay que implementarla antes de pensar en cambiarla" , señaló.

La llegada de Michelle Bachelet al país

Durante la jornada de este lunes, la ex Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció que no se presentará para un segundo ciclo en su cargo de Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y que regresará a Chile.

Sobre la ex mandataria, Marcos Barraza manifestó que "yo creo que la Presidenta Bachelet siempre ha tenido un compromiso con el cambio constitucional. Ella misma lo ha declarado. Sin ir más lejos, durante el Gobierno de la Nueva Mayoría se implementó un proceso constituyente que tenía como propósito una nueva Constitución. En ese sentido, la Presidenta Bachelet en su Gobierno fue pionera en el proceso de cambios y transformaciones constitucionales".

Tras ser consultado sobre si la presencia en el país de la ex Presidenta podría jugar a favor del apruebo, el convencional aseguró que "su apoyo a la nueva Constitución, sin duda, fortalece la voluntad del cambio y del apruebo. Creo que su presencia va a ser muy positiva desde el punto de vista de fortalecer la intención pra la aprobación de esta nueva Constitución".

Finalmente, Marcos Barraza se refirió al ex Presidente Ricardo Lagos y manifestó que espera que esté a favor del apruebo en el plebiscito de salida.

"Yo esperaría que llamara a aprobar. La Constitución que nos rige sigue siendo la Constitución impuesta en dictadura. No obstante, las reformas y cambios que haya experimentado su origen son ilegítimos y su esencia sigue siendo contraria a una democracia plena", concluyó.