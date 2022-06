Cruz-Coke sobre el borrador constitucional: "Es un texto que genera división entre los chilenos"

"Estamos enfrentados hoy en día a un mal texto, ya que genera distintos tipos de justicia, elimina instituciones relevantes y crea diferencias sustantivas entre chilenos e indígenas", manifestó el senador Evópoli en T13 Noche.

El 4 de septiembre se llevará a cabo el plebiscito de salida, instancia donde la ciudadanía votará apruebo o rechazo al borrador constitucional que está redactando actualmente la Convención Constitucional.

El senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, conversó sobre este tema en una nueva edición de T13 Noche junto a Álvaro Paci.

En la instancia, el senador afirmó que desde su partido han señalado que Chile necesita una nueva Constitución, pero que el borrador constitucional que presentará el órgano constitucional en septiembre es insuficiente para el país.

"El voto del 80% de las personas que señalaron que era necesario iniciar un proceso constituyente no se acaba con la propuesta de la Convención porque, a nuestro juicio, es una propuesta insuficiente, maximalista, que pretende reiniciar el país desde practicamente desde cero".

" Este es un texto que genera división entre los chilenos , distintos tipos de justicia, elimina instituciones relevantes y crea diferencias sustantivas entre chilenos e indígenas. La verdad es que a nosotros nos parece que es un mal texto", aseguró.

Sobre el plebiscito de salida, Luciano Cruz-Coke aseguró que desde su bancada insisten en trabajar en una alternativa por si gana el rechazo.

"Requerimos que a partir del 5 de septiembre tengamos un proceso constitucional como Dios manda y eso básicamente es lo que nosotros estamos proponiendo como una alternativa para dar garantía de que ese proceso va a continuar, pero que queremos un texto distinto al mal texto que hoy en día está proponiendo la constituyente.

"Nosotros queremos dar garantía que a través de distintas reformas vamos a avanzar hacia una Constitución que una y no que divida", indicó.

"Hoy en día estamos enfrentados a un mal texto y nosostros vamos por rechazarlo, pero proponiendo una alternativa. Esto no es un rechazo cerrado. Un 80% de la población votante se manifestó en contra de mantener la actual Constitución y hay que dar salida política a aquello", aseveró.

El senador fue consultado sobre los dichos del ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, quien manifestó que no se pueden hacer ciertas reformas prometidas por el Gobierno sin una nueva Constitución.

Sobre esto, Luciano Cruz-Coke manifestó que "me parece que es lamentable que el Gobierno pretenda señalar que exclusivamente puede gobernar si es que gana el apruebo. El Gobierno está determinado por cuatro años. Hoy en día todas las encuestas señalan que está ganando el rechazo. Entonces, el Ejecutivo tiene que plantearse en la alternativa de que el rechazo puede ganar".

"Me parece que esto es un excusa de un Gobierno que tomado una posición política que no debiera tomar, se le pide prescindencia. Hoy en día la Democracia Cristiana ha presentado una reforma constitucional precisamente para bajar los quórum y poder generar la reforma que les permitan establecer que no existan candados como si lo pretende establecer hoy en día la misma Convención Constituyente, que se transforma en el adverso de la Constitución de Pinochet", indicó.

"Me parece que equivoca el camino el ministro Jackson con sus dichos. También contradice al Presidente Gabriel Boric, quien ha señalado que ambas opciones son legítimas. Nosotros nos hemos abierto como centro derecha, y desde Evópoli en particular, a hacer un camino de reformas y cambios pero de buena manera", finalizó.