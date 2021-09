Cuarto Retiro: Ilabaca admite complejo escenario en el Senado y se abre a que pague impuestos

"No podemos andar legislando de acuerdo a lo que piense uno u otro candidato", agregó el diputado PS en medio de una semana clave para el nuevo 10%.

"Yo creo que hoy día, tal como se encuentra el estado de las cosas, tenemos los votos para que se apruebe en la Cámara de Diputados, no así en el Senado". Así resumió el diputado Marcos Ilabaca (PS) el pronóstico para el Cuarto Retiro de Fondos AFP, que enfrenta una nueva semana clave en su tramitación.

El mecanismo para que los afiliados puedan sacar parte de sus ahorros de pensiones quedaría despachado esta semana desde la Comisión de Constitución -que preside Ilabaca- y luego pasaría a la Sala de la Cámara. Recién ahí comenzaría su discusión en el Senado, donde ya cuenta con varios detractores.

En entrevista con T13 AM, Ilabaca comentó el escenario del Cuarto Retiro y esbozó una crítica al candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, y sus llamados a no aprobarlo. "Me sorprende el nivel de amenaza y de gravedad del candidato Sichel", afirmó.

Agencia Uno Lee También > [VIDEO] Ley corta de pensiones y cuarto retiro marcarán la semana en el Congreso

Asimismo planteó que "el rol del poder legislativo es independiente a la campaña presidencial. No podemos andar legislando de acuerdo a lo que piense uno u otro candidato". Hace algunas semanas, Sichel planteó que estaría "mirando" a quienes aprueben el proyecto.

Ilabaca también fue consultado sobre las indicaciones que se le podrían aplicar al proyecto y dijo que en principio no está de acuerdo con gravar con impuestos a las rentas más altas, pero que si es necesario para que siga adelante "no me cierro en ningún caso a aprobarlo".