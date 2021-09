Cuarto retiro: Paulina Núñez (RN) se desmarca de oficialismo y anuncia voto a favor del proyecto

La diputada afirmó que aprobará la iniciativa que todavía debe ser votada en la sala de la Cámara Baja. El anuncio se realiza luego de los llamados del candidato presidencial de la coalición, Sebastián Sichel, a no aprobar la medida.

Nuevos respaldos sigue sumando el proyecto de ley de cuarto retiro de fondos de AFP que actualmente está siendo tramitado en el Congreso.

Esto, luego que la iniciativa fuera aprobada en general en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

En este escenario, la diputada Paulina Núñez (RN) afirmó que votará a favor del proyecto cuando sea revisado en la sala de la Cámara Baja. A pesar que ella es integrante permanente de dicha comisión, durante la votación en general fue reemplazada por Karin Luck (RN), quien votó en contra.

A través de su cuenta de Instagram, Núñez señaló que "así como lo he dicho en las semanas anteriores a la discusión, voy a votar a favor del cuarto retiro de los fondos de pensiones en la sala la próxima semana, que es donde me corresponde".

"Yo formo parte de la Comisión de Constitución, pero en algunas sesiones, en algunos días, hay diputados que me reemplazan cuando no puedo asistir. Y no puedo manejar ni pedirle a un diputado que vote de una u otra forma", añadió.

Finalmente, la parlamentaria señaló que "voy a responder por mí voto, y mi voto será a favor de este cuarto retiro que, no tengo ninguna duda, va a ir en apoyo de las pymes, de la clase media y de personas que hoy día no necesitan endeudarse para pagar sus deudas o salir adelante. Esa votación será pública la próxima semana".

Las palabras de Nuñez se producen en un contexto complejo para el oficialismo. Desde el gobierno han anunciado que no apoyarán la iniciativa y han realizado duras advertencias sobre sus consecuencias económicas. Incluso, no han descartado recurrir ante el Tribunal Constitucional en caso que sea aprobada.

Quien se ha sumado a este llamado es el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, quien afirmó que no apoyaría a candidatos al parlamento que votaran a favor del cuarto retiro.