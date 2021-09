Cuarto Retiro: ¿Quiénes fueron los oficialistas que aprobaron y los de oposición que rechazaron?

En medio de reproches del gobierno y del comando de Sebastián Sichel, un grupo de parlamentarios se descolgó y ayudó a aprobar la iniciativa. Por otra parte, algunos representantes de la oposición rechazaron y se abstuvieron en la votación.

Se necesitaban 93 votos y se consiguieron 95. En una ajustada votación, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en sala el proyecto de cuarto retiro de fondos previsionales .

La votación se produjo en medio de un complejo escenario. El gobierno, a través del Presidente Sebastián Piñera y de su gabinete de ministros, ha realizado duras críticas a la iniciativa y ha llamado a rechazarla.

El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, también se ha sumado a los reparos al proyecto y ha condicionado su apoyo a las elecciones parlamentarias a rechazar la iniciativa.

En este escenario, un grupo de parlamentarios oficialistas se desmarcaron de la postura del Ejecutivo y votaron a favor del Cuarto Retiro. Se trata de:

Erika olivera (RN)

Álvaro Carter (Ind-UDI)

Eduardo Durán (RN)

Jorge Durán (RN)

Frank Sauerbaun (RN)

Pedro Velásquez (exFRVS va por el PRI como candidato al Senado)

Nora Cuevas (UDI)

Paulina Núñez (RN)

Jorge Rathgreb (RN)

Ramón Galleguillos (RN)

Bernardo Berger (RN)

Pedro Álvarez-Salamanca (UDI)

Camilo Morán (RN)

Francesca Muñoz (RN)

Virginia Troncoso (UDI)

Hugo Rey (RN)

Pablo Prieto (Ind-RN)

El descuadre en la oposición

El Cuarto Retiro contaba con un amplio apoyo fuera del oficialismo. La mayoría de los diputados desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio había manifestado su respaldo al proyecto.

No obstante lo anterior, hubo algunos descuelgues que comprometieron la aprobación de la iniciativa debido al estrecho resultado.

Los diputados Pepe Auth (Ind - ex PPD) y Carlos Jarpa (Ind - ex PR) votaron a favor. Otros dos parlamentarios se abstuvieron, por lo que sus votos no sumaron al quórum necesario para aprobar la norma.

Se trata de los socialistas Mario Schilling y Jaime Tohá, quienes no se manifestaron ni a favor ni en contra de la iniciativa.