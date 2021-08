Cuarto retiro del 10%: Senadores de Chile Vamos se alinean y anuncian rechazo a la iniciativa

El senador Iván Moreira (UDI) afirmó que no está disponible para apoyar una nueva "jugarreta de la oposición y de la izquierda".

A solo días que comience su discusión en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el proyecto de cuarto retiro de fondos previsionales ha comenzado a perder fuerza.

En medio de este contexto, un grupo de senadores de Chile Vamos anunciaron que votarán en contra de la iniciativa.

Cuarto retiro de fondos de AFP retomará discusión en la Cámara la primera semana de septiembre

Iván Moreira (UDI) sostuvo que "no estoy de nuevo para esta nueva jugarreta de la oposición y de la izquierda: hoy el cuarto retiro, mañana el quinto, pasado mañana el sexto. Le exigimos al Gobierno un Ingreso Familiar de Emergencia y vino con 'yapa'".

Por su parte, Juan Castro (RN) señaló que "no tiene ninguna justificación el cuarto retiro, solamente le hace daño a las futuras pensiones. Es un tema que conversamos en el Comité de Senadores y la verdad que la postura fue bastante unánime. No aprobar este cuarto retiro porque no tiene ninguna justificación. Creo que no tiene ninguna posibilidad de avanzar".

A su vez, David Sandoval (UDI) argumentó que rechaza la iniciativa debido a la ampliación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). "Dada esta condición, no veo ninguna viabilidad de apoyar un nuevo retiro", afirmó.

En las votaciones de los primeros tres retiros, ha sido clave el respaldo de los parlamentarios oficialistas para su aprobación. El cuarto retiro, de momento, pareciera no contar con el mismo apoyo en el Congreso.